28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 января 2021 00:20 Алла Лысак
28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

28 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 января является 28 днем года, до конца года осталось 337 дней.

Какой праздник 28 января 2021?    

Памятные даты 28 января, годовщины и события 

в 1820 году путешественники на шлюпках Восток и Мирный открыли Антарктиду.

В 1855 году по Панамской дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

В 1921 году в Париже открыли символический монумент, Триумфальная арка.

В 1935 году Исландия стала первой страной, которая легализовала медицинские аборты.

В 1992 году Верховная Рада утвердила государственный флаг Украины.

28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 28 января

28 января родились украинский астронавт Леонид Каденюк, экс-президент Франции Николя Саркози, американский актер Элайджа Вуд.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День памяти Павла Фивейского

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Люди старались проводить время дома, они опасались порчи. 

Приметы на 28 января

Ветер на Павла к сырой погоде.

Звездная ночь сулит хороший урожай льна. 

Звезды блестят, к морозу. 

Вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.

Именинники:  

  •  Гавриил, Иван, Павел, Прохор.

28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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