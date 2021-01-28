28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

28 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 января является 28 днем года, до конца года осталось 337 дней.

Какой праздник 28 января 2021?

Памятные даты 28 января, годовщины и события

в 1820 году путешественники на шлюпках Восток и Мирный открыли Антарктиду.

В 1855 году по Панамской дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

В 1921 году в Париже открыли символический монумент, Триумфальная арка.

В 1935 году Исландия стала первой страной, которая легализовала медицинские аборты.

В 1992 году Верховная Рада утвердила государственный флаг Украины.

28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 28 января

28 января родились украинский астронавт Леонид Каденюк, экс-президент Франции Николя Саркози, американский актер Элайджа Вуд.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти Павла Фивейского

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 28 января

Люди старались проводить время дома, они опасались порчи.

Ветер на Павла к сырой погоде.

Звездная ночь сулит хороший урожай льна.

Звезды блестят, к морозу.

Вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.

Именинники:

Гавриил, Иван, Павел, Прохор.

28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,