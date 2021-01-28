28 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 января является 28 днем года, до конца года осталось 337 дней.
Какой праздник 28 января 2021?
- Всемирный день безработных.
Памятные даты 28 января, годовщины и события
в 1820 году путешественники на шлюпках Восток и Мирный открыли Антарктиду.
В 1855 году по Панамской дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.
В 1921 году в Париже открыли символический монумент, Триумфальная арка.
В 1935 году Исландия стала первой страной, которая легализовала медицинские аборты.
В 1992 году Верховная Рада утвердила государственный флаг Украины.
Кто родился 28 января
28 января родились украинский астронавт Леонид Каденюк, экс-президент Франции Николя Саркози, американский актер Элайджа Вуд.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти Павла Фивейского
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 28 января
Ветер на Павла к сырой погоде.
Звездная ночь сулит хороший урожай льна.
Звезды блестят, к морозу.
Вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.
Именинники:
- Гавриил, Иван, Павел, Прохор.