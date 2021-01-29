29 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 января является 29 днем года, до конца года осталось 336 дней.
Какой праздник 29 января 2021?
Памятные даты 29 января, годовщины и события
В 1616 году Лемер и Схаутен открыли мыс Горн, крайнюю южную точку Южной Америки.
В 1805 году в Харькове открыли Императорский университет (самый старый в Украине после Львовского).
В 1856 году королева Великобритании учредила высшую военную награду страны, Крест Виктории.
В 1896 году радиоактивное излучение впервые использовали для лечения рака.
Кто родился 29 января
29 января родились известная американская ведущая Опра Уинфри, актриса и модель Хитер Грэхем.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Петра Вериги
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 29 января
Метель символизирует дождливое лето.
Если ветер с севера, ожидаются сильные морозы.
Мороз беспокоит, к жаркому лету.
Именинники:
- Иван, Максим, Петр и Неонила.