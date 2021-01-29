29 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 января 2021 00:10 Алла Лысак
29 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

29 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 января является 29 днем года, до конца года осталось 336 дней.

Какой праздник 29 января 2021?    

Памятные даты 29 января, годовщины и события 

В 1616 году Лемер и Схаутен открыли мыс Горн, крайнюю южную точку Южной Америки.

В 1805 году в Харькове открыли Императорский университет (самый старый в Украине после Львовского).

В 1856 году королева Великобритании учредила высшую военную награду страны, Крест Виктории.

В 1896 году радиоактивное излучение впервые использовали для лечения рака. 

29 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 29 января

29 января родились известная американская ведущая Опра Уинфри, актриса и модель Хитер Грэхем.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Петра Вериги

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки уже готовились к весне, старались заготовить древесину и расчистить участки, где будут прорастать зерновые культуры. Хозяйкам в этот день запрещалось стирать. 

Приметы на 29 января

Метель символизирует дождливое лето.

Если ветер с севера, ожидаются сильные морозы.

Мороз беспокоит, к жаркому лету. 

Именинники:  

  •  Иван, Максим, Петр и Неонила.

29 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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