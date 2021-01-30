30 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
30 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
30 января является 30 днем года, до конца года осталось 335 дней.
Какой праздник 30 января 2021?
- День круассана во Франции.
Памятные даты 30 января, годовщины и события
В 1868 году в Киеве открыли музыкальную школу, которая ныне носит название музыкального училища Рейнгольда Глиэра.
В 1894 году Чарльз Кинг запатентовал свое изобретение, отбойный молоток.
В 1911 году на Филиппинах проснулся вулкан Таал, в результате погибли 1,5 тысячи человек.
В 1931 году прошла премьера немого фильма Чарли Чаплина Огни большого города.
В 2003 году в Бельгии гражданам разрешили заключать однополые браки.
В 2007 году в продажу поступила новая операционная система Windows Vista.
Кто родился 30 января
30 января родились изобретатель компьютерной мыши Дуглас Карл Энгельбарт, актеры Джин Хэкмен и Кристиан Бэйл,
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Антона и Антонины
Что сегодня можно и нельзя делать
Под запретом в праздник лень, хозяюшки посвящали время уборке, готовке, вязанию и так далее; а парни, чтобы отогнать от дома нечистую силу, выходили на перекресток и обратно шли задом наперед, а потом заметали свои следы.
Приметы на 30 января
Теплая погода на Антона символизирует наступление сильных морозов.
Весь день была оттепель, к ранней весне.
Снежный день прогнозирует нескорое наступление тепла.
Громкий щебет птиц, к похолоданию.
Именинники:
- Виктор, Антон, Иван, Антонина и Павел.