30 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

30 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

30 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

30 января является 30 днем года, до конца года осталось 335 дней.

Какой праздник 30 января 2021?

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День круассана во Франции.

Памятные даты 30 января, годовщины и события

В 1868 году в Киеве открыли музыкальную школу, которая ныне носит название музыкального училища Рейнгольда Глиэра.

В 1894 году Чарльз Кинг запатентовал свое изобретение, отбойный молоток.

В 1911 году на Филиппинах проснулся вулкан Таал, в результате погибли 1,5 тысячи человек.

В 1931 году прошла премьера немого фильма Чарли Чаплина Огни большого города.

В 2003 году в Бельгии гражданам разрешили заключать однополые браки.

В 2007 году в продажу поступила новая операционная система Windows Vista.

30 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 30 января

30 января родились изобретатель компьютерной мыши Дуглас Карл Энгельбарт, актеры Джин Хэкмен и Кристиан Бэйл,

Какой сегодня церковный и народный праздник

Антона и Антонины

Что сегодня можно и нельзя делать

В народе этот праздник называют днем Антонины-половины. Наши предки верили, что зима скоро закончится, а световой день увеличится еще больше. Занимались украинцы подготовкой к работам, которые придется выполнять весной.

Под запретом в праздник лень, хозяюшки посвящали время уборке, готовке, вязанию и так далее; а парни, чтобы отогнать от дома нечистую силу, выходили на перекресток и обратно шли задом наперед, а потом заметали свои следы.

Приметы на 30 января

Теплая погода на Антона символизирует наступление сильных морозов.

Весь день была оттепель, к ранней весне.

Снежный день прогнозирует нескорое наступление тепла.

Громкий щебет птиц, к похолоданию.

Именинники:

Виктор, Антон, Иван, Антонина и Павел.

30 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,