31 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

31 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

31 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

31 января является 31 днем года, до конца года осталось 334 дня.

Какой праздник 31 января 2021?

Памятные даты 31 января, годовщины и события

В 1865 году Дмитрий Менделеев защитил диссертацию, в которой рассказа о соединении спирта с водой.

В 1893 году Патентное бюро США зарегистрировало торговую марку Coca-Cola.

В 1958 году в космос был запущен Эксплорер-1, первый американский спутник.

В 2000 году под Лос-Анджелесом потерпел крушение MD-83 Alaska Airlines, погибли 88 человек.

Кто родился 30 января

31 января родились американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк, победительница Евровидения-2005 Елена Папаризу

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Афанасия Ломоноса.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 31 января

В этот день наши предки старались уберечь себя от сглаза, нося в кармане чертополох, завернутый в платок. Под запретом крещением мальчиков, не стоит переезжать в новый дом, можно взять с собой ссоры и скандалы.

Если самовар сильно гудит, морозы ударят в самое ближайшее время.

Вороны кружат стаями, к сильным заморозкам.

Если метель началась, весна придет позднее, чем обычно.

Оттепель символизирует ненастное лето.

Именинники:

Кирилл, Оксана, Марк, Дмитрий и Алексей.

Напомним,