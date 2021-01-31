31 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
31 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
31 января является 31 днем года, до конца года осталось 334 дня.
Какой праздник 31 января 2021?
- Международный день ювелира.
Памятные даты 31 января, годовщины и события
В 1865 году Дмитрий Менделеев защитил диссертацию, в которой рассказа о соединении спирта с водой.
В 1893 году Патентное бюро США зарегистрировало торговую марку Coca-Cola.
В 1958 году в космос был запущен Эксплорер-1, первый американский спутник.
В 2000 году под Лос-Анджелесом потерпел крушение MD-83 Alaska Airlines, погибли 88 человек.
Кто родился 30 января
31 января родились американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк, победительница Евровидения-2005 Елена Папаризу
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Афанасия Ломоноса.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 31 января
Если самовар сильно гудит, морозы ударят в самое ближайшее время.
Вороны кружат стаями, к сильным заморозкам.
Если метель началась, весна придет позднее, чем обычно.
Оттепель символизирует ненастное лето.
Именинники:
- Кирилл, Оксана, Марк, Дмитрий и Алексей.