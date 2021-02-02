2 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
2 февраля является 33 днем года, до конца года осталось 332 дня.
Какой праздник 2 февраля 2021?
- Всемирный день водно-болотных угодий,
- День пудинга в Великобритании.
Памятные даты 2 февраля, годовщины и события
В 1421 году в Китае закончили строительство Запретного города в Пекине во время празднования Нового года.
В 1536 году испанский конкистадор Педро де Мендоса основал город Буэнос-Айрес на берегу Ла-Платы, в последствии он стал столицей Аргентины.
В 1886 году в США впервые официально праздновали День сурка.
В 1892 году американец Уильям Пейнтер из Балтимора изобрел кроненпробку для герметичного закрытия бутылок.
В 1935 году Леонард Килер протестировал первый в мире полиграф.
Кто родился 2 февраля
2 февраля родились ирландский писатель, создатель потока сознания Джеймс Джойс, колумбийская певица Шакира.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Евфимия Великого
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 2 февраля
Какая погода сегодня, такая погода и на Масленицу.
Началась метель, продлится всю неделю.
Именинники:
- Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла и Захара.