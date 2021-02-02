2 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

2 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

2 февраля является 33 днем года, до конца года осталось 332 дня.

Какой праздник 2 февраля 2021?

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Всемирный день водно-болотных угодий,

День пудинга в Великобритании.

Памятные даты 2 февраля, годовщины и события

В 1421 году в Китае закончили строительство Запретного города в Пекине во время празднования Нового года.

В 1536 году испанский конкистадор Педро де Мендоса основал город Буэнос-Айрес на берегу Ла-Платы, в последствии он стал столицей Аргентины.

В 1886 году в США впервые официально праздновали День сурка.

В 1892 году американец Уильям Пейнтер из Балтимора изобрел кроненпробку для герметичного закрытия бутылок.

В 1935 году Леонард Килер протестировал первый в мире полиграф.

2 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Кто родился 2 февраля

2 февраля родились ирландский писатель, создатель потока сознания Джеймс Джойс, колумбийская певица Шакира.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Евфимия Великого

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 2 февраля

Наши предки считали, что гостей в этот день обязательно следует пригласить к столу и угостить чем-то вкусным, тогда в доме весь год будет достаток. Если дома скопился мусор или битая посуда, самое время избавиться от хлама.

Какая погода сегодня, такая погода и на Масленицу.

Началась метель, продлится всю неделю.

Именинники:

Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла и Захара.

2 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Напомним,