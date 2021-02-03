3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 февраля является 34 днем года, до конца года остался 331 день.
Какой праздник 3 февраля 2021?
- День четырёх капелланов (США),
- Национальный день морковного торта,
- День ветеранов в Таиланде,
- Всемирный день свободной любви.
Памятные даты 3 февраля, годовщины и события
В 1690 году в английской колонии Массачусетс впервые в Америке вошли в оборот бумажные деньги.
В 1783 году Испания выступила с признанием независимости США.
В 1815 году в Швейцарии создали первую фабрику по изготовлению твердого сыра.
В 2005 году вышла самая дорогая газета в мире, выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге.
Кто родился 3 февраля
3 февраля родились украинская певица Вера Брежнева, режиссер Майкл Чимино.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День преподобного Максима Грека
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 3 февраля
- Ясная заря на Максима – к сильным морозам.
- Туман 3 февраля предвещал оттепель.
- Погожий день на Максима – весна будет ранней.