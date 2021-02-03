3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

3 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 февраля является 34 днем года, до конца года остался 331 день.

Какой праздник 3 февраля 2021?    

Памятные даты 3 февраля, годовщины и события 

В 1690 году  в английской колонии Массачусетс впервые в Америке вошли в оборот бумажные деньги. 

В 1783 году Испания выступила с признанием независимости США.

В 1815 году в Швейцарии создали первую фабрику по изготовлению твердого сыра.

В 2005 году вышла самая дорогая газета в мире, выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге. 

3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 3 февраля

3 февраля родились украинская певица Вера Брежнева, режиссер Майкл Чимино.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  День преподобного Максима Грека

Что сегодня можно и нельзя делать 

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3 февраля люди вспоминали добрыми словами тех, кто им помог в прошлом. Хозяйки выпекали пирожки и угощали ими нуждающихся. На Максима желательно мириться со всеми, в сложной ситуации поможет молитва. 

Приметы на 3 февраля

  • Ясная заря на Максима – к сильным морозам.
  • Туман 3 февраля предвещал оттепель.
  • Погожий день на Максима – весна будет ранней.

Именинник: Максим

3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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