4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

4 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 февраля является 35 днем года, до конца года осталось 330 день.

Какой праздник 4 февраля 2021?

Памятные даты 4 февраля, годовщины и события

В 1789 году Джордж Вашингтон был избран коллегией выборщиков первым президентом США.

В 1794 году в рамках Великой французской революции Нац. конвент отменяет во Франции и ее колониях рабство.

В 1797 году Риобамба в Эквадоре была полностью разрушена мощным землетрясением.

В 2004 году начала работать социальная сеть Facebook.

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 4 февраля

4 февраля родились американский рок-музыкант Элис Купер, французская певица Лесли.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Тимофея

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 4 февраля

День Тимофея наши предки считали одним из самых холодных в году, поэтому старались остаться дома, провести время за разговорами и развлечениями. Под запретом вынос мусора из дома, чтобы не накликать несчастье в семью.

Солнечная погода символизирует раннюю весну.

Снег выпал на Тимофея, ожидается урожай зерновых.

Снегопад прогнозирует урожайное лето.

Если метель началась, снежная погода продлится еще неделю.

Именинник:

Тимофей, Анастасия, Георгий, Леонтий, Макар, Николай, Петр и Яков.

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,