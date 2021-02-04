4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 февраля является 35 днем года, до конца года осталось 330 день.
Какой праздник 4 февраля 2021?
Памятные даты 4 февраля, годовщины и события
В 1789 году Джордж Вашингтон был избран коллегией выборщиков первым президентом США.
В 1794 году в рамках Великой французской революции Нац. конвент отменяет во Франции и ее колониях рабство.
В 1797 году Риобамба в Эквадоре была полностью разрушена мощным землетрясением.
В 2004 году начала работать социальная сеть Facebook.
Кто родился 4 февраля
4 февраля родились американский рок-музыкант Элис Купер, французская певица Лесли.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Тимофея
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 4 февраля
Солнечная погода символизирует раннюю весну.
Снег выпал на Тимофея, ожидается урожай зерновых.
Снегопад прогнозирует урожайное лето.
Если метель началась, снежная погода продлится еще неделю.
Именинник:
- Тимофей, Анастасия, Георгий, Леонтий, Макар, Николай, Петр и Яков.