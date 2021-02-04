4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

4 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 февраля является 35 днем года, до конца года осталось 330 день.

Какой праздник 4 февраля 2021?     

Памятные даты 4 февраля, годовщины и события 

В 1789 году Джордж Вашингтон был избран коллегией выборщиков первым президентом США.

В 1794 году в рамках Великой французской революции Нац. конвент отменяет во Франции и ее колониях рабство.

В 1797 году Риобамба в Эквадоре была полностью разрушена мощным землетрясением.

В 2004 году начала работать социальная сеть Facebook.

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 4 февраля

4 февраля родились американский рок-музыкант Элис Купер, французская певица Лесли. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  День Тимофея

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
День Тимофея наши предки считали одним из самых холодных в году, поэтому старались остаться дома, провести время за разговорами и развлечениями. Под запретом вынос мусора из дома, чтобы не накликать несчастье в семью. 

Приметы на 4 февраля

Солнечная погода символизирует раннюю весну.

Снег выпал на Тимофея, ожидается урожай зерновых.

Снегопад прогнозирует урожайное лето.

Если метель началась, снежная погода продлится еще неделю. 

Именинник: 

  • Тимофей, Анастасия, Георгий, Леонтий, Макар, Николай, Петр и Яков.

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник

Материалы по теме

3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

3 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Лунный гороскоп на 4 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 4 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
ТОП-3 знака Зодиака, которые на дух не переносят Тельцов
Гороскопы

ТОП-3 знака Зодиака, которые на дух не переносят Тельцов

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK