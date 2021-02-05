5 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 февраля является 36 днем года, до конца года осталось 329 день.
Какой праздник 5 февраля 2021?
- День Конституции в Мексике,
- Национальный день метеоролога в США.
Памятные даты 5 февраля, годовщины и события
В 1924 году радио ВВС начало передачу сигналов точного времени из обсерватории в Гринвиче.
В 1928 году химик из Германии Адольф Виндаус синтезировал витамин D.
В 1952 году в Нью-Йорке впервые применили трехцветный светофор.
В 2009 году украинское судно Фаина выкупили из плена сомалийских пиратов.
Кто родился 5 февраля
5 февраля родились изобретатель пулемета Хайрем Стивенс Максим, кантри-певица и автор песен Сара Эванс, футболист Криштиану Роналду.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Агафия
Что сегодня можно и нельзя делать
Под запретом ссоры в доме, нельзя находиться в неубранном доме.
Приметы на 5 февраля
Солнечный день символизирует раннюю весну.
Если синицы утром громко щебечут, ожидаются морозы.
Белка скачет по деревьям, возможна оттепель.
Именинник:
- Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.