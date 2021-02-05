5 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

5 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 февраля является 36 днем года, до конца года осталось 329 день.

Какой праздник 5 февраля 2021?

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День Конституции в Мексике,

Национальный день метеоролога в США.

Памятные даты 5 февраля, годовщины и события

В 1924 году радио ВВС начало передачу сигналов точного времени из обсерватории в Гринвиче.

В 1928 году химик из Германии Адольф Виндаус синтезировал витамин D.

В 1952 году в Нью-Йорке впервые применили трехцветный светофор.

В 2009 году украинское судно Фаина выкупили из плена сомалийских пиратов.

5 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 5 февраля

5 февраля родились изобретатель пулемета Хайрем Стивенс Максим, кантри-певица и автор песен Сара Эванс, футболист Криштиану Роналду.

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Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки уделяли внимание уборке и приготовлению помещений хозяйственного типа к новому урожаю, наводили порядок в амбарах, выбрасывали и сжигали все лишнее.

Под запретом ссоры в доме, нельзя находиться в неубранном доме.

Приметы на 5 февраля

Солнечный день символизирует раннюю весну.

Если синицы утром громко щебечут, ожидаются морозы.

Белка скачет по деревьям, возможна оттепель.

Именинник:

Владимир, Геннадий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар и Федор.

5 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,