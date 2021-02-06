6 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 февраля является 37 днем года, до конца года осталось 328 дней.
Какой праздник 6 февраля 2021?
- День бармена в Украине,
- День Боба Марли на Ямайке.
Памятные даты 6 февраля, годовщины и события
В 1788 году Массачусетс стал шестым штатом США, ратифицировав Конституцию.
В 1822 году в результате столкновения с рифами китайского судна Тэк Синг погибли 1600 человек.
В 1840 году англичане подписали договор, согласно которому Новая Зеландия стала колонией Великобритании.
В 1918 году в Британии разрешили голосовать женщинам с высшим образованием и женщинам старше 30 лет, если они были главами семейства.
Кто родился 6 февраля
6 февраля родились музыкант и король регги Боб Марли, американский музыкант и вокалист AC/DC Эксл Роуз.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День блаженной Ксении.
Что сегодня можно и нельзя делать
С плохими снами бороться легко, достаточно рассказать о кошмаре, чтобы он не сбылся.
Приметы на 6 февраля
- Вьюга и метель – ждите неурожая.
- Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой.
- Какая погода на Ксению, такая и весна.
Именинник:
- Ксения, Тимофей, Денис, Николай, Оксана и Павел.