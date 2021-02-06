6 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

6 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 февраля является 37 днем года, до конца года осталось 328 дней.

Какой праздник 6 февраля 2021?

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День бармена в Украине,

День Боба Марли на Ямайке.

Памятные даты 6 февраля, годовщины и события

В 1788 году Массачусетс стал шестым штатом США, ратифицировав Конституцию.

В 1822 году в результате столкновения с рифами китайского судна Тэк Синг погибли 1600 человек.

В 1840 году англичане подписали договор, согласно которому Новая Зеландия стала колонией Великобритании.

В 1918 году в Британии разрешили голосовать женщинам с высшим образованием и женщинам старше 30 лет, если они были главами семейства.

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 6 февраля

6 февраля родились музыкант и король регги Боб Марли, американский музыкант и вокалист AC/DC Эксл Роуз.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День блаженной Ксении.

Что сегодня можно и нельзя делать

В день блаженной Ксении наши предки старались не шить, не вязать и не стричь волосы. Под запретом завязывание узлов, а если перестелите постель, можете заболеть.

С плохими снами бороться легко, достаточно рассказать о кошмаре, чтобы он не сбылся.

Приметы на 6 февраля

Вьюга и метель – ждите неурожая.

Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой.

Какая погода на Ксению, такая и весна.

Именинник:

Ксения, Тимофей, Денис, Николай, Оксана и Павел.

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,