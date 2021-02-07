7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

7 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 февраля является 38 днем года, до конца года осталось 327 дней.

Какой праздник 7 февраля 2021?

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День святого Мэла в Ирландии,

День северных территорий в Японии.

Памятные даты 7 февраля, годовщины и события

В 1483 году в свет вышла первая книга украинского автора, в Риме опубликована работа Юрия Дрогобыча под названием «Прогностическая оценка текущего года».

В 1845 году в Британском музее уничтожена Портлендская ваза, преступление совершил вандал по имени Уильям Ллойд.

В 1889 году в Сан-Франциско появилось Тихоокеанское астрономическое общество.

В 1906 году сигнал SOS предложили использовать вместо кода CQD, как международный сигнал бедствия.

В 1907 году в Лондоне прошел марш Национального союза женских обществ, более известен как марш грязи, пришлось идти по разбитым улицам.

В 1940 году Уолт Дисней выпустил второй полнометражный мультфильм «Пиноккио», он получил две статуэтки Оскар.

7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 7 февраля

7 февраля родились английский писатель Чарльз Диккенс, изобретатель подводной лодки Джон Филип Холланд, американский актер Эштон Катчер.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Григория Богослова

Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки старались без надобности на Григория из дома не выходить, тяжелая работа тоже находилась под запретом. Украинцы верили, что в этот день желательно сделать как можно больше добрых дел, чтобы они вернулись сторицей.

Хвастаться нельзя, иначе благотворительность не зачтется.

Приметы на 7 февраля

Снег на Григория символизирует потепление.

Синицы весело щебечут, к сильным морозам.

Снегопад прогнозирует раннюю осень.

Именинник:

Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр и Степан.

7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,