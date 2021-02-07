7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

7 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 февраля является 38 днем года, до конца года осталось 327 дней.

Какой праздник 7 февраля 2021?     

Памятные даты 7 февраля, годовщины и события 

В 1483 году в свет вышла первая книга украинского автора, в Риме опубликована работа Юрия Дрогобыча под названием «Прогностическая оценка текущего года».

В 1845 году в Британском музее уничтожена Портлендская ваза, преступление совершил вандал по имени Уильям Ллойд.

В 1889 году в Сан-Франциско появилось Тихоокеанское астрономическое общество.

В 1906 году сигнал SOS предложили использовать вместо кода CQD, как международный сигнал бедствия.

В 1907 году в Лондоне прошел марш Национального союза женских обществ, более известен как марш грязи, пришлось идти по разбитым улицам.

В 1940 году Уолт Дисней выпустил второй полнометражный мультфильм «Пиноккио», он получил две статуэтки Оскар. 

7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 7 февраля

7 февраля родились английский писатель Чарльз Диккенс, изобретатель подводной лодки Джон Филип Холланд, американский актер Эштон Катчер. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Григория Богослова

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Наши предки старались без надобности на Григория из дома не выходить, тяжелая работа тоже находилась под запретом. Украинцы верили, что в этот день желательно сделать как можно больше добрых дел, чтобы они вернулись сторицей.

Хвастаться нельзя, иначе благотворительность не зачтется.

Приметы на 7 февраля

Снег на Григория символизирует потепление.

Синицы весело щебечут, к сильным морозам.

Снегопад прогнозирует раннюю осень. 

Именинник: 

  • Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр и Степан.

7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы
Новости

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы
МАСКА: кто покинул шоу в 3 выпуске от 06.02.2021
Новости

МАСКА: кто покинул шоу в 3 выпуске от 06.02.2021
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

Популярное на сайте

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?

Лгала ради хайпа и подписчиков: Детей Сереги оставляют с отцом?
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Крапанки

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Крапанки

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK