7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 февраля является 38 днем года, до конца года осталось 327 дней.
Какой праздник 7 февраля 2021?
- День святого Мэла в Ирландии,
- День северных территорий в Японии.
Памятные даты 7 февраля, годовщины и события
В 1483 году в свет вышла первая книга украинского автора, в Риме опубликована работа Юрия Дрогобыча под названием «Прогностическая оценка текущего года».
В 1845 году в Британском музее уничтожена Портлендская ваза, преступление совершил вандал по имени Уильям Ллойд.
В 1889 году в Сан-Франциско появилось Тихоокеанское астрономическое общество.
В 1906 году сигнал SOS предложили использовать вместо кода CQD, как международный сигнал бедствия.
В 1907 году в Лондоне прошел марш Национального союза женских обществ, более известен как марш грязи, пришлось идти по разбитым улицам.
В 1940 году Уолт Дисней выпустил второй полнометражный мультфильм «Пиноккио», он получил две статуэтки Оскар.
Кто родился 7 февраля
7 февраля родились английский писатель Чарльз Диккенс, изобретатель подводной лодки Джон Филип Холланд, американский актер Эштон Катчер.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Григория Богослова
Что сегодня можно и нельзя делать
Хвастаться нельзя, иначе благотворительность не зачтется.
Приметы на 7 февраля
Снег на Григория символизирует потепление.
Синицы весело щебечут, к сильным морозам.
Снегопад прогнозирует раннюю осень.
Именинник:
- Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр и Степан.