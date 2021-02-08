8 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
8 февраля является 39 днем года, до конца года осталось 328 дней.
Какой праздник 8 февраля 2021?
- День вооруженных сил в КНДР.
Памятные даты 8 февраля, годовщины и события
В 1672 году Исаак Ньютон написал доклад о теории природы света и цвета.
В 1815 году в Вене приняли декларацию о запрете торговли невольниками.
В 1910 году в США основали организацию бойскаутов Boy Scouts of America.
В 1929 году Николай Камов назвал изобретенный им летательный аппарат вертолетом (до этого использовалось слово геликоптер).
В 1983 году произошла сильная пылевая буря, накрывшая австралийский город Мельбурн.
Кто родился 8 февраля
8 февраля родились французский писатель Жюль Верн, изобретатель ксерографии Честер Карлсон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти святого Федора Студита
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 8 февраля
Наши предки гадали в этот день на погоду: высыпали горсть гороха на тарелку, если звонко ударился, то будет холодно, если звук получился глухим, к снегу.
Нет ветра и солнце светит, к быстрому наступлению весны.
Именинники:
- Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор и Филипп.