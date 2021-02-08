8 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
8 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

8 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

8 февраля является 39 днем года, до конца года осталось 328 дней.

Какой праздник 8 февраля 2021?     

Памятные даты 8 февраля, годовщины и события 

В 1672 году Исаак Ньютон написал доклад о теории природы света и цвета.

В 1815 году в Вене приняли декларацию о запрете торговли невольниками.

В 1910 году в США основали организацию бойскаутов Boy Scouts of America.

В 1929 году Николай Камов назвал изобретенный им летательный аппарат вертолетом (до этого использовалось слово геликоптер).

В 1983 году произошла сильная пылевая буря, накрывшая австралийский город Мельбурн. 

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 8 февраля

8 февраля родились французский писатель Жюль Верн, изобретатель ксерографии Честер Карлсон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  День памяти святого Федора Студита

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что на улицу следует выходить с оберегом против сглаза. Под запретом были ссоры, а смена внешнего вида не возбранялась. Можно менять прическу или экспериментировать со стилем. 

Приметы на 8 февраля

Наши предки гадали в этот день на погоду: высыпали горсть гороха на тарелку, если звонко ударился, то будет холодно, если звук получился глухим, к снегу.

Нет ветра и солнце светит, к быстрому наступлению весны. 

Именинники: 

  • Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор и Филипп.

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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