10 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
10 февраля является 41 днем года, до конца года осталось 326 дней.
Какой праздник 10 февраля 2021?
Памятные даты 10 февраля, годовщины и события
В 1810 году в Одессе торжественно открылась опера.
В 1841 году опубликован Акт о Британской Северной Америке, которым создавалась единица Провинции Канада.
В 1963 году в результате слияния городов Модзи, Кокура, Тобата, Яхата и Вакамацу на севере острова Кюсю образован город Китакюсю.
В 2006 году в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.
Кто родился 10 февраля
10 февраля родились американская актриса Эмма Робертс, американский пловец Марк Спитц.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти Ефрема
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 10 февраля
Если погода ветреная, лето ожидается дождливым и прохладным.
Лес черный, к скорой оттепели.
На Ефрема хорошо клюет рыба.
Именинники:
- Ефим, Георгий, Владимир, Яков и Юрий.