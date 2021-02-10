10 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
10 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

10 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 февраля является 41 днем года, до конца года осталось 326 дней.

Какой праздник 10 февраля 2021?     

Памятные даты 10 февраля, годовщины и события 

В 1810 году в Одессе торжественно открылась опера.

В 1841 году опубликован Акт о Британской Северной Америке, которым создавалась единица Провинции Канада. 

В 1963 году в результате слияния городов Модзи, Кокура, Тобата, Яхата и Вакамацу на севере острова Кюсю образован город Китакюсю.

В 2006 году в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

10 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 10 февраля

10 февраля родились американская актриса Эмма Робертс, американский пловец Марк Спитц.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День памяти Ефрема

Что сегодня можно и нельзя делать 

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На Ефрема нельзя убивать насекомых и любую другую живность, нежелательно ввязываться в скандалы, ссоры и произносить плохие слова.  В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.

Приметы на 10 февраля

Если погода ветреная, лето ожидается дождливым и прохладным.

Лес черный, к скорой оттепели.

На Ефрема хорошо клюет рыба. 

Именинники: 

  •  Ефим, Георгий, Владимир, Яков и Юрий.

10 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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