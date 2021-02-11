11 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
11 февраля является 42 днем года, до конца года осталось 325 дней.
Какой праздник 11 февраля 2021?
- Всемирный день больного,
- День изобретателя в США.
Памятные даты 11 февраля, годовщины и события
В 1809 году Роберт Фултон запатентовал свое изобретение, пароход.
В 1826 году Университетский колледж Лондона основан как Лондонский университет.
В 1922 году Фредерик Бантинг открыл вещество под названием инсулин.
В 1943 году Сталин подписал решение ГКО о начале в СССР работ по созданию атомной бомбы.
Кто родился 11 февраля
11 февраля родились нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 11 февраля
- Холодная погода – в августе будет очень жарко.
- Дует ветер – год будет дождливым.
- Лес гудит и шумит – ждите оттепели.
Именинники:
- Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.