11 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
11 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

11 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 февраля является 42 днем года, до конца года осталось 325 дней.

Какой праздник 11 февраля 2021?     

Памятные даты 11 февраля, годовщины и события 

В 1809 году Роберт Фултон запатентовал свое изобретение, пароход.

В 1826 году Университетский колледж Лондона основан как Лондонский университет. 

В 1922 году Фредерик Бантинг открыл  вещество под названием инсулин.

В 1943 году Сталин подписал решение ГКО о начале в СССР работ по созданию атомной бомбы.

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 11 февраля

11 февраля родились нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день наши предки старались ограничивать тяжелый труд, хозяйки на ужин пекли пирожки с капустой, которые должны приносить счастье. Бытовало мнение, что гостей обязательно следовало угостить чем-то вкусным, чтобы в доме был достаток. 

Приметы на 11 февраля

  • Холодная погода – в августе будет очень жарко.
  • Дует ветер – год будет дождливым.
  • Лес гудит и шумит – ждите оттепели.

Именинники: 

  •  Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков.

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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