12 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 февраля является 43 днем года, до конца года осталось 324 дня.
Какой праздник 12 февраля 2021?
- День Красной Руки (ООН).
Памятные даты 12 февраля, годовщины и события
В 1832 году Эквадор аннексировал Галапагосские острова.
В 1891 году в обсерватории Римского колледжа открыли астероид главного пояса Жозефина.
В 1898 году первый человек разбился в автокатастрофе.
В 2002 году катастрофа Ту-154 под Хорремабадом (Иран), погибли 119 человек.
Кто родился 12 февраля
12 февраля родились французский промышленник, один из основателей компании Renault Луи Рено, создатель PGP Филипп Циммерман.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 12 февраля
Северный ветер – к сильному похолоданию.
Красна луна прогнозирует сильный ветер.
Поднялся ветер, к сырому году.
Деревья инеем покрылись, ожидается тепло.
Именинники:
- Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан и Федор.