12 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
12 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

12 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 февраля является 43 днем года, до конца года осталось 324 дня.

Какой праздник 12 февраля 2021?     

Памятные даты 12 февраля, годовщины и события 

В 1832 году Эквадор аннексировал Галапагосские острова.

В 1891 году в обсерватории Римского колледжа открыли астероид главного пояса Жозефина.

В 1898 году первый человек разбился в автокатастрофе.

В 2002 году катастрофа Ту-154 под Хорремабадом (Иран), погибли 119 человек.

12 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 12 февраля

12 февраля родились французский промышленник, один из основателей компании Renault  Луи Рено, создатель PGP Филипп Циммерман.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Если вы с кем-то поссорились, старайтесь помириться именно сегодня. Нельзя мужчинам заниматься тяжелой физической работой, под запретом ревность и злость на людей.

Приметы на 12 февраля

Северный ветер – к сильному похолоданию.

Красна луна прогнозирует сильный ветер.

Поднялся ветер, к сырому году.

Деревья инеем покрылись, ожидается тепло. 

Именинники: 

  •  Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан и Федор.

12 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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