Поздравления с Днем всех влюбленных 2021
День Святого Валентина создан для пылких признаний в любви и нежных искренних пожеланий. Выберите идеальное поздравление с нами!
Поздравления с Днем Святого Валентина девушке, женщине, возлюбленной
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко лучистой!
Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину.
С Днем святого Валентина!
***
С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!
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Любовь — это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пускай этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!
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Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.
***
В День святого Валентина
Я решил тебе сказать,
Что люблю тебя так сильно.
Не устану повторять.
Я люблю тебя! Я знаю,
В сердце ты всегда со мной,
Каждый день ведь засыпаю
С мыслью о тебе одной.
Я люблю тебя и верю —
Сила чувств лишь в трех словах.
Пусть они тебя согреют,
Пусть приснятся тебе в снах!
Я люблю тебя, и греет
Мысль о том, что рядом ты.
Ты прекрасна! Я хмелею...
Девушка моей мечты!
***
С Днем святого Валентина
Поздравляю, ангел мой.
Ты не женщина — богиня.
Лишь с тобою я герой.
Я тобой дышу, родная,
Не стыдясь, о том кричу.
Восхищаюсь, обожаю
И тебя одну хочу.
Утонуть в глазах готов я,
В них смотреть не устаю.
Для меня ты смысл жизни,
Очень я тебя люблю.
***
Самая прекрасная, очаровательная, нежная, добрая, отзывчивая, милая, привлекательная и обаятельная — это все про тебя! Ты та единственная, которая способна сравниться с солнцем и затмить луну, потому что, именно при твоем появлении, в моей жизни стало намного больше света, и я узнал, что такое настоящая любовь. Я хочу, чтобы и ты была бесконечно счастлива со мной. Чтобы наши чувства были крепкими, как кусок гранита. Чтобы не только святой Валентин оберегал нашу любовь, но и все ангелы рая, укрывали нас своими крыльями.
С Днем влюбленных!
***
С Днем влюбленных, родная моя.
Ты как воздух мне необходима,
Ты, как солнце, мне очень нужна!
И тебе я желаю сегодня,
Чтоб любовь наша вечность жила,
Чтобы ты так всегда улыбалась,
Чтобы такою счастливой была!
Поздравления с Днем влюбленных парню, мужчине, любимому мужу
С Днем святого Валентина,
С днем любви тебя, родной.
Я ценю тебя, любимый,
Рада быть твоей женой!
Рада, что у нас есть дети,
Полной чашей стал наш дом.
Каждый день на белом свете
Будь со мною счастлив в нём!
***
Мой самый замечательный, мой единственный, любимый и неповторимый мужчина! Я хочу, чтобы наши чувства жили вечно, чтобы наша нежность была бесконечной, а радость от того, что мы вместе, была безграничной. Я желаю тебе только добра. И пускай на твоем лице никогда не гаснет улыбка, в твоем сердце никогда не утихает любовь, а твою душу никогда не терзают сомнения.
***
Есть на свете у меня
Мой родной, моя семья.
С Днем святого Валентина,
Самый лучший мой мужчина!
Страсти, нежности, любви
Пусть в душе горят огни.
Чтоб любовь не угасала
И с годами ярче стала.
Пускай греет нас она
В непростые времена.
Мы пройдем сквозь лед и стужу
С лучшим в целом мире мужем!
***
Мой единственный мужчина,
С Днем святого Валентина
Поздравляю я тебя,
Восхищаясь и любя!
Быть с тобой — такое счастье!
Не страшны с тобой ненастья.
В День влюбленных говорю:
«Милый, я тебя люблю».
***
Я каждый день благодарю небо за то, что оно послало мне тебя. Ты самый любимый человек в моей жизни. Я хочу пожелать тебе, чтобы в нашем семейном, уютном гнездышке всегда царили мир, любовь, доверие и понимание. Чтобы болезни, горе и беды никогда не касались нас.
Чтобы любовь наша крепла с каждым днем. С Днем всех влюбленных, мое сокровище!
***
Я хочу тебе, родной,
О любви своей сказать,
Трудно без тебя дышать!
Силой ты неодолимой,
Притянул к себе, любимый,
Мысли только о тебе,
Ты один в моей судьбе!
***
Любимый, хочу тебя поздравить с Днем святого Валентина! С тех пор, когда ты появился в моей жизни, она стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь росла, крепла, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам смысл, вдохновение, желание развиваться!
Напомним,