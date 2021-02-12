Поздравления с Днем всех влюбленных 2021

День Святого Валентина создан для пылких признаний в любви и нежных искренних пожеланий. Выберите идеальное поздравление с нами!

Поздравления с Днем Святого Валентина девушке, женщине, возлюбленной

Поцелуев, обнимашек,Наслажденья до мурашекИ любви взаимной, чистой,Словно солнышко лучистой!Самых сладких вечеров,Бесконечно нежных слов,Удовольствия лавину.С Днем святого Валентина!

***

С Днем святого Валентина

Я сердечно поздравляю!

И любви огромной, чистой

Я от всей души желаю.



Пусть улыбок будет море,

Пусть уйдут печаль и горе.

Будут сотни пусть признаний,

Самых ярких ожиданий!

***

Любовь — это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пускай этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!

***

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни всё удавалось, чтобы рядом всегда был нужный и любимый человек.

***

В День святого Валентина

Я решил тебе сказать,

Что люблю тебя так сильно.

Не устану повторять.



Я люблю тебя! Я знаю,

В сердце ты всегда со мной,

Каждый день ведь засыпаю

С мыслью о тебе одной.



Я люблю тебя и верю —

Сила чувств лишь в трех словах.

Пусть они тебя согреют,

Пусть приснятся тебе в снах!



Я люблю тебя, и греет

Мысль о том, что рядом ты.

Ты прекрасна! Я хмелею...

Девушка моей мечты!

***

С Днем святого Валентина

Поздравляю, ангел мой.

Ты не женщина — богиня.

Лишь с тобою я герой.



Я тобой дышу, родная,

Не стыдясь, о том кричу.

Восхищаюсь, обожаю

И тебя одну хочу.



Утонуть в глазах готов я,

В них смотреть не устаю.

Для меня ты смысл жизни,

Очень я тебя люблю.

***

Самая прекрасная, очаровательная, нежная, добрая, отзывчивая, милая, привлекательная и обаятельная — это все про тебя! Ты та единственная, которая способна сравниться с солнцем и затмить луну, потому что, именно при твоем появлении, в моей жизни стало намного больше света, и я узнал, что такое настоящая любовь. Я хочу, чтобы и ты была бесконечно счастлива со мной. Чтобы наши чувства были крепкими, как кусок гранита. Чтобы не только святой Валентин оберегал нашу любовь, но и все ангелы рая, укрывали нас своими крыльями.

С Днем влюбленных!

***

Любимая, нежная, милая,С Днем влюбленных, родная моя.Ты как воздух мне необходима,Ты, как солнце, мне очень нужна!И тебе я желаю сегодня,Чтоб любовь наша вечность жила,Чтобы ты так всегда улыбалась,Чтобы такою счастливой была!

Поздравления с Днем Святого Валентина в стихах и прозе / pixabay.com

Поздравления с Днем влюбленных парню, мужчине, любимому мужу

С Днем святого Валентина,

С днем любви тебя, родной.

Я ценю тебя, любимый,

Рада быть твоей женой!



Рада, что у нас есть дети,

Полной чашей стал наш дом.

Каждый день на белом свете

Будь со мною счастлив в нём!

***

Мой самый замечательный, мой единственный, любимый и неповторимый мужчина! Я хочу, чтобы наши чувства жили вечно, чтобы наша нежность была бесконечной, а радость от того, что мы вместе, была безграничной. Я желаю тебе только добра. И пускай на твоем лице никогда не гаснет улыбка, в твоем сердце никогда не утихает любовь, а твою душу никогда не терзают сомнения.

***

Есть на свете у меня

Мой родной, моя семья.

С Днем святого Валентина,

Самый лучший мой мужчина!



Страсти, нежности, любви

Пусть в душе горят огни.

Чтоб любовь не угасала

И с годами ярче стала.



Пускай греет нас она

В непростые времена.

Мы пройдем сквозь лед и стужу

С лучшим в целом мире мужем!

***

Мой единственный мужчина,

С Днем святого Валентина

Поздравляю я тебя,

Восхищаясь и любя!



Быть с тобой — такое счастье!

Не страшны с тобой ненастья.

В День влюбленных говорю:

«Милый, я тебя люблю».

***

Я каждый день благодарю небо за то, что оно послало мне тебя. Ты самый любимый человек в моей жизни. Я хочу пожелать тебе, чтобы в нашем семейном, уютном гнездышке всегда царили мир, любовь, доверие и понимание. Чтобы болезни, горе и беды никогда не касались нас.

Чтобы любовь наша крепла с каждым днем. С Днем всех влюбленных, мое сокровище!

***

В Валентина день святой,Я хочу тебе, родной,О любви своей сказать,Трудно без тебя дышать!Силой ты неодолимой,Притянул к себе, любимый,Мысли только о тебе,Ты один в моей судьбе!

***

Любимый, хочу тебя поздравить с Днем святого Валентина! С тех пор, когда ты появился в моей жизни, она стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь росла, крепла, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам смысл, вдохновение, желание развиваться!

Поздравления с Днем Святого Валентина в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,