Поздравления с Днем Татьяны 2021

Поздравления с Татьяниным Днем 2021 в стихах и прозе

25 января в Украине празднуют день Татьяны! Если у вас есть родные, друзья или знакомые, которые носят имя Татьяна, не забудьте поздравить их в этот день.

С днем Татьяны поздравляю!

И везучей быть желаю.

Будь здорова, весела,

Чтоб в ажуре жизнь была!





Будь всегда харизматична,Обаятельна, практична.Счастья и любви тебе.Будь всегда на высоте!

***

С днем Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.



Этот день пускай подарит

Все, что сердце пожелает,

Пусть глаза твои сияют,

Своим блеском ослепляют.

***

С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты.

Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

***

Здоровья, счастья и добра

Желаю искренне, Татьяна.

Ведь эта троица всегда

Необходима и желанна.



Забота, нежность, теплота

Чтоб сердце Ваше согревали,

И от любви душа цвела,

Случилось все, о чем мечтали.

***

Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и счастьем!

Поздравления с Татьяниным Днем 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

***

Т — трудолюбивая,

А — аккуратная,

Н — нежная,

Ю — юморная,

Ш — шикарная,

К — красивая,

А — ангелоподобная.

От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!

***

Танюша, милая Танюша!

Пусть радость греет тебе душу,

И Ангел твой к тебе придет,

За руку счастье приведет.



И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце, согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

***

В Татьянин день хочу поздравить

С днем Ангела и пожелать

Найти чудесный сад с цветами

И дивный аромат вдыхать!



Пусть в том саду не будет грусти,

Печаль там места не найдет,

Разгонит солнце злые тучи,

Жар-птица счастье принесет!

***

Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю всегда оставаться молодой душой, весёлой, счастливой. Никогда не грустить, не печалиться, всегда цвести как цветок и наполнять мир своей теплотой и жизнерадостью. Пусть покровительница святая Татьяна будет всегда благосклонна и щедра. Пусть невзгоды и печали не встречаются на пути, а жизнь будет полна сказочными чудесами!

***

С Днем Татьяны поздравляю!Искренне я пожелаю:На душе тепло пусть будет,День пускай не будет труден.Чтоб всегда веселой бытьИ о горестях забыть.Быть любимой и счастливойИ, конечно же, красивой!

***

В прекрасный день Татьянин

Я пожелать хочу добра,

Улыбок, смеха и веселья.

Ну и, конечно же, тепла.



Скучать чтоб вам не приходилось,

Веселье пусть придет в ваш дом.

С друзьями вместе соберетесь

За полным праздничным столом.



Пускай любовь всех окружает,

Пускай цветы в душе цветут.

Пусть светлым будет каждый праздник,

Друзья пусть радость принесут.

Поздравления с Татьяниным Днем 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,