Поздравления с Днем Татьяны 2021

25 января 2021 09:10 Алла Лысак
Поздравления с Днем Татьяны 2021
Поздравления с Татьяниным Днем 2021 в стихах и прозе
pixabay.com

25 января в Украине празднуют день Татьяны! Если у вас есть родные, друзья или знакомые, которые носят имя Татьяна, не забудьте поздравить их в этот день.

С днем Татьяны поздравляю!
И везучей быть желаю.
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!

Читайте такжеМагнитные бури в феврале 2021: чего ожидать украинцам
Будь всегда харизматична,
Обаятельна, практична.
Счастья и любви тебе.
Будь всегда на высоте!

***

С днем Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит
Все, что сердце пожелает,
Пусть глаза твои сияют,
Своим блеском ослепляют.

***

С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты.

Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

***

Здоровья, счастья и добра
Желаю искренне, Татьяна.
Ведь эта троица всегда
Необходима и желанна.

Забота, нежность, теплота
Чтоб сердце Ваше согревали,
И от любви душа цвела,
Случилось все, о чем мечтали.

***

Читайте такжеВыходные и праздники в январе 2021 года в Украине: сколько будем отдыхать на Новый год и Рождество
Поздравляю вас с днем святой Татианы! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и счастьем!

Поздравления с Татьяниным Днем 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

***

Т — трудолюбивая,
А — аккуратная,
Н — нежная,
Ю — юморная,
Ш — шикарная,
К — красивая,
А — ангелоподобная.
От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!

***

Танюша, милая Танюша!
Пусть радость греет тебе душу,
И Ангел твой к тебе придет,
За руку счастье приведет.

И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце, согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.

***

В Татьянин день хочу поздравить
С днем Ангела и пожелать
Найти чудесный сад с цветами
И дивный аромат вдыхать!

Пусть в том саду не будет грусти,
Печаль там места не найдет,
Разгонит солнце злые тучи,
Жар-птица счастье принесет!

***

Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю всегда оставаться молодой душой, весёлой, счастливой. Никогда не грустить, не печалиться, всегда цвести как цветок и наполнять мир своей теплотой и жизнерадостью. Пусть покровительница святая Татьяна будет всегда благосклонна и щедра. Пусть невзгоды и печали не встречаются на пути, а жизнь будет полна сказочными чудесами!

***

Читайте такжеОлег Винник и Алена Шоптенко рассказали о проблемах со здоровьем
С Днем Татьяны поздравляю!
Искренне я пожелаю:
На душе тепло пусть будет,
День пускай не будет труден.

Чтоб всегда веселой быть
И о горестях забыть.
Быть любимой и счастливой
И, конечно же, красивой!

***

В прекрасный день Татьянин
Я пожелать хочу добра,
Улыбок, смеха и веселья.
Ну и, конечно же, тепла.

Скучать чтоб вам не приходилось,
Веселье пусть придет в ваш дом.
С друзьями вместе соберетесь
За полным праздничным столом.

Пускай любовь всех окружает,
Пускай цветы в душе цветут.
Пусть светлым будет каждый праздник,
Друзья пусть радость принесут.

Поздравления с Татьяниным Днем 2021 в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

Татьянин день праздники поздравления поздравления в стихах праздник

Материалы по теме

25 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
Праздники

25 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
24 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
Праздники

24 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 25 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 25 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу
МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу

МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу
МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)

Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)
Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн

Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK