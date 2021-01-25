Поздравления с Днем Татьяны 2021
25 января в Украине празднуют день Татьяны! Если у вас есть родные, друзья или знакомые, которые носят имя Татьяна, не забудьте поздравить их в этот день.
С днем Татьяны поздравляю!
И везучей быть желаю.
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!
Обаятельна, практична.
Счастья и любви тебе.
Будь всегда на высоте!
***
С днем Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.
Этот день пускай подарит
Все, что сердце пожелает,
Пусть глаза твои сияют,
Своим блеском ослепляют.
***
С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты.
Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
***
Здоровья, счастья и добра
Желаю искренне, Татьяна.
Ведь эта троица всегда
Необходима и желанна.
Забота, нежность, теплота
Чтоб сердце Ваше согревали,
И от любви душа цвела,
Случилось все, о чем мечтали.
***
***
Т — трудолюбивая,
А — аккуратная,
Н — нежная,
Ю — юморная,
Ш — шикарная,
К — красивая,
А — ангелоподобная.
От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!
***
Танюша, милая Танюша!
Пусть радость греет тебе душу,
И Ангел твой к тебе придет,
За руку счастье приведет.
И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце, согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.
***
В Татьянин день хочу поздравить
С днем Ангела и пожелать
Найти чудесный сад с цветами
И дивный аромат вдыхать!
Пусть в том саду не будет грусти,
Печаль там места не найдет,
Разгонит солнце злые тучи,
Жар-птица счастье принесет!
***
Поздравляю с Татьяниным днем! Желаю всегда оставаться молодой душой, весёлой, счастливой. Никогда не грустить, не печалиться, всегда цвести как цветок и наполнять мир своей теплотой и жизнерадостью. Пусть покровительница святая Татьяна будет всегда благосклонна и щедра. Пусть невзгоды и печали не встречаются на пути, а жизнь будет полна сказочными чудесами!
***
Искренне я пожелаю:
На душе тепло пусть будет,
День пускай не будет труден.
Чтоб всегда веселой быть
И о горестях забыть.
Быть любимой и счастливой
И, конечно же, красивой!
***
В прекрасный день Татьянин
Я пожелать хочу добра,
Улыбок, смеха и веселья.
Ну и, конечно же, тепла.
Скучать чтоб вам не приходилось,
Веселье пусть придет в ваш дом.
С друзьями вместе соберетесь
За полным праздничным столом.
Пускай любовь всех окружает,
Пускай цветы в душе цветут.
Пусть светлым будет каждый праздник,
Друзья пусть радость принесут.
Напомним,