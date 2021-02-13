13 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
13 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

13 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 февраля является 44 днем года, до конца года осталось 323 дня.

Какой праздник 13 февраля 2021?     

Памятные даты 13 февраля, годовщины и события 

В 1772 году открыт архипелаг, который получил название Кергелен. 

В 1895 году братья Луи и Август Люмьеры создали первый киноаппарат.

В 1917 году в Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари.

В 1959 году в продажу поступили первые куклы Барби. 

13 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 13 февраля

13 февраля родились певец Робби Уильямс, американская актриса Мина Сувари.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  день памяти святого Никиты. 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Постарайтесь на Никиту сделать добро, которое вернется вам сторицей. Желательно провести со своей семьей, дабы семья была дружной.

Приметы на 13 февраля

Дети, родившиеся 13 февраля, любят искусство.

Если ночь ясная, то и днем будет солнечная погода.

Вороны ведут себя громко, к метели.

Пожар на Никиту– на семью навели порчу.

Именинники: 

  •   Афанасий, Виктор, Иван, Илья и Никита.

13 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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