13 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
13 февраля является 44 днем года, до конца года осталось 323 дня.
Какой праздник 13 февраля 2021?
Памятные даты 13 февраля, годовщины и события
В 1772 году открыт архипелаг, который получил название Кергелен.
В 1895 году братья Луи и Август Люмьеры создали первый киноаппарат.
В 1917 году в Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари.
В 1959 году в продажу поступили первые куклы Барби.
Кто родился 13 февраля
13 февраля родились певец Робби Уильямс, американская актриса Мина Сувари.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день памяти святого Никиты.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 13 февраля
Дети, родившиеся 13 февраля, любят искусство.
Если ночь ясная, то и днем будет солнечная погода.
Вороны ведут себя громко, к метели.
Пожар на Никиту– на семью навели порчу.
Именинники:
- Афанасий, Виктор, Иван, Илья и Никита.