14 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 февраля является 45 днем года, до конца года остался 321 день.
Какой праздник 14 февраля 2021?
- Международный день дарения книг.
Памятные даты 14 февраля, годовщины и события
В 1009 году в исторических источниках впервые употребляется топоним Литва.
В 1349 году 2000 евреев казнили в Страсбурге по обвинению в распространении чумы.
В 1859 году Орегон присоединяется к США и становится 42-м штатом.
В 1912 году 48-м штатом США становится Аризона.
В 1961 году открыт еще один элемент периодической системы, лоуренсий.
В 2005 году создан сервис YouTube.
Кто родился 14 февраля
14 февраля родились создатель колеса обозрения Джордж Феррис, польская певица Анна Герман.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Святого Валентина
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 14 февраля
Звезды на небе, к поздней весне.
Если снег пошел, весной тоже ожидаются осадки.
Пару птиц обнаружили на улице, к скорой встрече с суженым.
Жениться в этот день, к счастливому браку.
Именинники:
- Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр и Тимофей.