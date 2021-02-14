14 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
14 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

14 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 февраля является 45 днем года, до конца года остался 321 день.

Какой праздник 14 февраля 2021?     

Памятные даты 14 февраля, годовщины и события 

В 1009 году в исторических источниках впервые употребляется топоним Литва.

В 1349 году 2000 евреев казнили в Страсбурге по обвинению в распространении чумы.

В 1859 году Орегон присоединяется к США и становится 42-м штатом.

В 1912 году 48-м штатом США становится Аризона.

В 1961 году открыт еще один элемент периодической системы, лоуренсий. 

В 2005 году создан сервис YouTube.

14 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 14 февраля

14 февраля родились создатель колеса обозрения Джордж Феррис, польская певица Анна Герман.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  День Святого Валентина

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались из дома не выносить в этот день мусор, чтобы не вынести и счастье. Замужние женщины, чтобы забеременеть, бросал в водоем, где нет льда, букет цветов, а затем обращались к небу с молитвой.

Приметы на 14 февраля

Звезды на небе, к поздней весне.

Если снег пошел, весной тоже ожидаются осадки.

Пару птиц обнаружили на улице, к скорой встрече с суженым. 

Жениться в этот день, к счастливому браку. 

Именинники: 

  •    Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр и Тимофей.

14 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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