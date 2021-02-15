15 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 февраля является 46 днем года, до конца года осталось 320 дней.
Какой праздник 15 февраля 2021?
- День флага в Канаде.
Памятные даты 15 февраля, годовщины и события
В 1794 году был принят военно-морской трехцветный флаг Французской Республики.
В 1897 году Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.
В 1898 году погиб американский броненосец Мэн в Гаване.
В 1902 году открыли первую линию берлинского метро.
Кто родился 15 февраля
15 февраля родились итальянский физик Галилео Галилей, украинский и российский кинорежиссер Александр Муратов.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Сретение Господне 2021
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 15 февраля
Оттепель является символом дождливой и сырой весны.
Если Метель на Сретенье, весна будет поздней.
Заметный закат на небе символизирует завершение морозов.