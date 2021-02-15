15 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
15 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

15 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 февраля является 46 днем года, до конца года осталось 320 дней.

Какой праздник 15 февраля 2021?     

Памятные даты 15 февраля, годовщины и события 

В 1794 году был принят военно-морской трехцветный флаг Французской Республики.

В 1897 году Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.

В 1898 году погиб американский броненосец Мэн в Гаване.

В 1902 году открыли первую линию берлинского метро.

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 15 февраля

15 февраля родились итальянский физик Галилео Галилей, украинский и российский кинорежиссер Александр Муратов.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Сретение Господне 2021

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Не стоит собираться в дальнюю дорогу, наши предки верили, что есть опасность где-нибудь увязнуть. Запрещено в праздник ссориться, ругаться и злиться на своих близких людей. 

Приметы на 15 февраля

Оттепель является символом дождливой и сырой весны.

Если Метель на Сретенье, весна будет поздней.

Заметный закат на небе символизирует завершение морозов. 

Именинники: Василий

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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