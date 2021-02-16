16 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 февраля является 47 днем года, до конца года осталось 319 дней.
Какой праздник 16 февраля 2021?
Памятные даты 16 февраля, годовщины и события
В 1568 году испанская инквизиция отличилась смертным приговором всем жителям Нидерландов.
В 1918 году в Литве провозгласили независимость от России и Германии.
В 1923 году исследователь Говард Картер открыл гробницу самого знаменитого фараона Тутанхамона.
В 1968 году в первом городе США (в штате Алабама) заработала служба спасения. Звонки от граждан в сложных жизненных ситуациях поступали на номер 911.
Кто родился 16 февраля
16 февраля родились итальянский мотогонщик Валентино Росси, американская киноактриса Элизабет Олсен.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Анны и Симеона
Что сегодня можно и нельзя делать
Нельзя подметать, чтобы не вымести домового и благосостояние. Под запретом передача денег в долг и ношение черных вещей.
Приметы на 16 февраля
Снегопад в этот день прогнозирует дождливое лето.
Воробьи громко кричат, к скорому наступлению весны.
Чем быстрее приступите к делам, тем быстрее придет весна.
Именинники:
- Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел и Роман.