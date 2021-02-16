16 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
16 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

16 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 февраля является 47 днем года, до конца года осталось 319 дней.

Какой праздник 16 февраля 2021?     

Памятные даты 16 февраля, годовщины и события 

В 1568 году испанская инквизиция отличилась смертным приговором всем жителям Нидерландов.

В 1918 году в Литве провозгласили независимость от России и Германии.

В 1923 году исследователь Говард Картер открыл гробницу самого знаменитого фараона Тутанхамона.

В 1968 году в первом городе США (в штате Алабама) заработала служба спасения. Звонки от граждан в сложных жизненных ситуациях поступали на номер 911.

16 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 16 февраля

16 февраля родились итальянский мотогонщик Валентино Росси, американская киноактриса Элизабет Олсен.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Анны и Симеона

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали святых Анну и Симеона хранителями младенцев, поэтому молились им о здоровье новорожденных. Кроме того, на Анну и Симеона выполнялись специальные обряды для хорошей торговли.

Нельзя подметать, чтобы не вымести домового и благосостояние. Под запретом передача денег в долг и ношение черных вещей. 

Приметы на 16 февраля

Снегопад в этот день прогнозирует дождливое лето.

Воробьи громко кричат, к скорому наступлению весны.

Чем быстрее приступите к делам, тем быстрее придет весна. 

Именинники: 

  • Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел и Роман.

16 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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