17 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 февраля является 48 днем года, до конца года осталось 318 дней.
Какой праздник 17 февраля 2021?
- День кота в Польше,
- День капусты в США.
Памятные даты 17 февраля, годовщины и события
В 1600 году Джордано Бруно предали сожжению в Риме на площади Цветов.
В 1864 году состоялось первое в истории успешное боевое применение подводной лодки.
В 1947 году радиостанция Голос Америки начала вещание на Советский Союз.
В 1983 году день рождения языка программирования Ада.
Кто родился 17 февраля
17 февраля родились британская актриса Бонни Райт, американская актриса Пэрис Хилтон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти святого Николая
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 17 февраля
Приснилась птица, к новостям.
Если ветви яблок сгибаются вниз, ожидается снег.
Холодно сегодня, к снегопаду.
Именинники:
- Александр, Алексей, Андрей, Борис, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.