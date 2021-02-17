17 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

17 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 февраля является 48 днем года, до конца года осталось 318 дней.

Какой праздник 17 февраля 2021?

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День кота в Польше,

День капусты в США.

Памятные даты 17 февраля, годовщины и события

В 1600 году Джордано Бруно предали сожжению в Риме на площади Цветов.

В 1864 году состоялось первое в истории успешное боевое применение подводной лодки.

В 1947 году радиостанция Голос Америки начала вещание на Советский Союз.

В 1983 году день рождения языка программирования Ада.

7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 17 февраля

17 февраля родились британская актриса Бонни Райт, американская актриса Пэрис Хилтон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти святого Николая

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 17 февраля

Хозяева занимались домашней работой, под запретом были дальние поездки. Если же есть срочная необходимость отправиться в путешествие, то перед выходом из дома обязательно молились Николаю. Нельзя стричься.

Приснилась птица, к новостям.

Если ветви яблок сгибаются вниз, ожидается снег.

Холодно сегодня, к снегопаду.

Именинники:

Александр, Алексей, Андрей, Борис, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.

7 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,