18 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 февраля является 49 днем года, до конца года осталось 317 дней.
Какой праздник 18 февраля 2021?
Памятные даты 18 февраля, годовщины и события
В 1386 году князь Литовский Ягайло вступил в брак с Ядвигой, польской королевной.
В 1814 году во время сражении при Монтрё Наполеон одержал победу над войском кронпринца Вюртембергского.
В 1913 году появился термин изотоп, предложенный Фредериком Содди.
В 1930 году американский астроном Клайд Томбо открыл девятую планету Солнечной системы – Плутон.
В 1979 году в Сахаре зафиксировали уникальное явление, в пустыне выпал снег.
Кто родился 18 февраля
18 февраля родились один из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольта, американский актер Джон Траволта.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День святой Агафьи
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 18 февраля
Если день морозный, весна будет теплой, а лето — дождливым.
Нет снега 18 февраля, возможна засуха в период лета.
Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – ждите весну.
Именинники:
- Александра, Антон, Василиса, Михаил.