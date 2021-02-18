18 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

18 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 февраля является 49 днем года, до конца года осталось 317 дней.

Какой праздник 18 февраля 2021?

Памятные даты 18 февраля, годовщины и события

В 1386 году князь Литовский Ягайло вступил в брак с Ядвигой, польской королевной.

В 1814 году во время сражении при Монтрё Наполеон одержал победу над войском кронпринца Вюртембергского.

В 1913 году появился термин изотоп, предложенный Фредериком Содди.

В 1930 году американский астроном Клайд Томбо открыл девятую планету Солнечной системы – Плутон.

В 1979 году в Сахаре зафиксировали уникальное явление, в пустыне выпал снег.

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 18 февраля

18 февраля родились один из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольта, американский актер Джон Траволта.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День святой Агафьи

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 18 февраля

Агафью считали покровительницей домашнего скота, а также защитницей от пожара. В этот день наши предки поминали усопших и молились в храме. Среди запретов следует вспомнить нахождение в грязном доме, а также ссоры и ругань.

Если день морозный, весна будет теплой, а лето — дождливым.

Нет снега 18 февраля, возможна засуха в период лета.

Если на Агафью тепло, то зима уже закончилась – ждите весну.

Именинники:

Александра, Антон, Василиса, Михаил.

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,