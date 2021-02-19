19 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
19 февраля является 50 днем года, до конца года осталось 316 дней.
Какой праздник 19 февраля 2021?
- День президента в США,
- День флага в Нидерландах.
Памятные даты 19 февраля, годовщины и события
В 1861 году Александр II издал Манифест об отмене крепостного права в России.
В 1878 году Томас Эдисон получил патент на музыкальный проигрыватель, известный как фонограф.
В 1992 Верховная Рада Украины утвердила трезубец в качестве малого герба Украины.
В 2008 году Фидель Кастро официально отрекся от власти в пользу своего брата, Рауля.
Кто родился 19 февраля
19 февраля родились польский астроном Николай Коперник, украинский футболист Анатолий Демьяненко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти епископа Смирнского
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 19 февраля
Морозы усилились, к бурной весне.
Если птицы садятся на верхушки, то будет потепление.
Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.
Сон, приснившийся сегодня, сбудется через 8 дней.
Именинники:
- Иван, Максим, Мария, Марфа, Теофил, Фотий, Кристина, Юлиан.