19 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
19 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
19 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

19 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 февраля является 50 днем года, до конца года осталось 316 дней.

Какой праздник 19 февраля 2021?     

Памятные даты 19 февраля, годовщины и события 

В 1861 году Александр II издал Манифест об отмене крепостного права в России.

В 1878 году Томас Эдисон получил патент на музыкальный проигрыватель, известный как фонограф.

В 1992 Верховная Рада Украины утвердила трезубец в качестве малого герба Украины.

В 2008 году Фидель Кастро официально отрекся от власти в пользу своего брата, Рауля.

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 19 февраля

19 февраля родились польский астроном Николай Коперник, украинский футболист Анатолий Демьяненко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   День памяти епископа Смирнского

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Церковь не накладывает ограничений на верующих в этот день.

Приметы на 19 февраля

Морозы усилились, к бурной весне.

Если птицы садятся на верхушки, то будет потепление.

Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.

Сон, приснившийся сегодня, сбудется через 8 дней. 

Именинники: 

  •  Иван, Максим, Мария, Марфа, Теофил, Фотий, Кристина, Юлиан. 

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Праздники

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
Однажды под Полтавой-12: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-12: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 19 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 19 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK