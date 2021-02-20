20 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 февраля является 51 днем года, до конца года осталось 315 дней.
Какой праздник 20 февраля 2021?
Памятные даты 20 февраля, годовщины и события
В 1649 году Богдан Хмельницкий инициировал переговоры с поляками, чтобы определить границы Войска Запорожского.
В 1666 году основан Монреаль, один из самых крупных городов Канады.
В 1872 году в США выдали патент на электрический лифт.
В 1940 году показали первую серию мультфильма о знаменитых Томе и Джерри.
Кто родился 20 февраля
20 февраля родились американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana Курт Кобейн, Рианна, барбадосская R&B-певица.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Луки
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 20 февраля
Если поднялся ветер, хорошим будет урожай зерновых культур.
Солнце багряное на закате, к прохладному лету.
Именинники:
- Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария и Юлиан.