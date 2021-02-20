20 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
20 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

20 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 февраля является 51 днем года, до конца года осталось 315 дней.

Какой праздник 20 февраля 2021?     

Памятные даты 20 февраля, годовщины и события 

В 1649 году Богдан Хмельницкий инициировал переговоры с поляками, чтобы определить границы Войска Запорожского.

В 1666 году основан Монреаль, один из самых крупных городов Канады.

В 1872 году в США выдали патент на электрический лифт.

В 1940 году показали первую серию мультфильма о знаменитых Томе и Джерри.

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 20 февраля

20 февраля родились американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana Курт Кобейн, Рианна, барбадосская R&B-певица.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   День Луки

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что на Луку нельзя играть свадьбу, поскольку день считается поминальным. Неприятности могут принести покупки и платье зеленого цвета. 

Приметы на 20 февраля

Если поднялся ветер, хорошим будет урожай зерновых культур.

Солнце багряное на закате, к прохладному лету.

Именинники: 

  •  Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария и Юлиан.

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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