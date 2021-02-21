21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

21 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 февраля является 52 днем года, до конца года осталось 314 дней.

Какой праздник 21 февраля 2021?

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Международный день экскурсовода,

День памяти иностранных участников французского Сопротивления, погибших во время войны во Франции.

Памятные даты 21 февраля, годовщины и события

В 1804 году впервые успешно испытали паровоз.

В 1811 году британский химик Гемфри Дэви рассказал о свойствах хлора.

В 1885 году открыли памятник Джорджу Вашингтону в одноименном городе США.

В 1995 году в Эстонии приняли закон о языке.

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 21 февраля

21 февраля родились писатель Чак Паланик, американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти пророка Захария.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 21 февраля

В этот день желательно все же избегать хирургических вмешательств, поскольку результат может быть неудачным. Нельзя завидовать, зато посещение парикмахера будет успешным и принесет вам массу приятных впечатлений.

Собака ложится на снег, к скорому потеплению.

Если ночью был слышен гром, можно рассчитывать на хороший урожай.

Именинники:

Александр, Андрей, Макар, Петр, Сергей, Степан, Федор и Семен.

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,