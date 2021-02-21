21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 февраля является 52 днем года, до конца года осталось 314 дней.
Какой праздник 21 февраля 2021?
- Международный день экскурсовода,
- День памяти иностранных участников французского Сопротивления, погибших во время войны во Франции.
Памятные даты 21 февраля, годовщины и события
В 1804 году впервые успешно испытали паровоз.
В 1811 году британский химик Гемфри Дэви рассказал о свойствах хлора.
В 1885 году открыли памятник Джорджу Вашингтону в одноименном городе США.
В 1995 году в Эстонии приняли закон о языке.
Кто родился 21 февраля
21 февраля родились писатель Чак Паланик, американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти пророка Захария.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 21 февраля
Собака ложится на снег, к скорому потеплению.
Если ночью был слышен гром, можно рассчитывать на хороший урожай.
Именинники:
- Александр, Андрей, Макар, Петр, Сергей, Степан, Федор и Семен.