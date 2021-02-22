22 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 февраля является 53 днем года, до конца года осталось 313 дней.
Какой праздник 22 февраля 2021?
- День матери в Индии,
- День Единства в Египте.
Памятные даты 22 февраля, годовщины и события
В 1630 году английские колонисты впервые попробовали попкорн.
В 1920 году в Калифорнии впервые провели гонки собак за механическим зайцем.
В 1930 году в Мэнсфилде (Англия) прошел первый футбольный матч при электрическом освещении.
В 1935 году в США ввели запрет летать самолетам над Белым домом.
В 1950 году в США на экраны вышел третий полнометражный мультипликационный фильм Уолта Диснея Золушка.
Кто родился 22 февраля
22 февраля родились первый президент США Джордж Вашингтон, композитор Фредерик Шопен, основатель электродинамики Генрих Герц.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти святых Панкратия и Никиты.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 22 февраля
Март будет теплым и солнечным, если следующие 7 дней после 22 февраля являются холодными.
Снег на деревьях, к скорому потеплению.
Если закат яркий, ожидается снегопад.
Ночь без звезд прогнозирует скорое завершение климатической зимы.
Именинники:
- Геннадий, Иннокентий, Никифор, Панкрат.