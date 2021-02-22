22 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
22 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

22 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 февраля является 53 днем года, до конца года осталось 313 дней.

Какой праздник 22 февраля 2021?     

Памятные даты 22 февраля, годовщины и события 

В 1630 году английские колонисты впервые попробовали попкорн. 

В 1920 году в Калифорнии впервые провели гонки собак за механическим зайцем.

В 1930 году в Мэнсфилде (Англия) прошел первый футбольный матч при электрическом освещении.

В 1935 году в США ввели запрет летать самолетам над Белым домом.

В 1950 году в США на экраны вышел третий полнометражный мультипликационный фильм Уолта Диснея Золушка.

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 22 февраля

22 февраля родились первый президент США Джордж Вашингтон, композитор Фредерик Шопен, основатель электродинамики Генрих Герц.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   День памяти святых Панкратия и Никиты.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки посвящали этот день хлопотам, связанным с подготовкой к весенним работам. 

Приметы на 22 февраля

Март будет теплым и солнечным, если следующие 7 дней после 22 февраля являются холодными.

Снег на деревьях, к скорому потеплению.

Если закат яркий, ожидается снегопад.

Ночь без звезд прогнозирует скорое завершение климатической зимы. 

Именинники: 

  •  Геннадий, Иннокентий, Никифор, Панкрат.

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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