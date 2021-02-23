23 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

23 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 февраля является 54 днем года, до конца года осталось 312 дней.

Какой праздник 23 февраля 2021?

Памятные даты 23 февраля, годовщины и события

В 532 году византийский император Юстиниан I приказал построить новую православную базилику в Константинополе – Собор Святой Софии.

В 1455 году издали Библию Гуттенберга.

В 1863 году путешественники из Британии открыли источники реки Нил.

В 2000 – Карлос Сантана получил 8 наград Грэмми – из десяти возможных номинаций.

23 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 23 февраля

23 февраля родились актриса Дакота Фэннинг, английская актриса Эмили Блант.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти святых Прохора и Харлампия

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 23 февраля

В этот день святым молились, чтобы получить защиту от гибели без покаяния (украинцы верили, что только душа раскаявшегося человека может попасть в рай).

Если на Прохора и следующие 6 дней морозная погода, то в марте будет тепло.

Стужа в этот день символизирует скорое наступление весны.

Безоблачное небо 23 февраля – лето будет с дождями.

Морозный день на Прохора, к теплому марту.

Именинники:

Анна, Валентина, Галина и Антон.

23 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,