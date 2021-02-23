23 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 февраля является 54 днем года, до конца года осталось 312 дней.
Какой праздник 23 февраля 2021?
Памятные даты 23 февраля, годовщины и события
В 532 году византийский император Юстиниан I приказал построить новую православную базилику в Константинополе – Собор Святой Софии.
В 1455 году издали Библию Гуттенберга.
В 1863 году путешественники из Британии открыли источники реки Нил.
В 2000 – Карлос Сантана получил 8 наград Грэмми – из десяти возможных номинаций.
Кто родился 23 февраля
23 февраля родились актриса Дакота Фэннинг, английская актриса Эмили Блант.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти святых Прохора и Харлампия
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 23 февраля
Если на Прохора и следующие 6 дней морозная погода, то в марте будет тепло.
Стужа в этот день символизирует скорое наступление весны.
Безоблачное небо 23 февраля – лето будет с дождями.
Морозный день на Прохора, к теплому марту.
Именинники:
- Анна, Валентина, Галина и Антон.