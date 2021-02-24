24 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
24 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

24 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 февраля является 55 днем года, до конца года осталось 311 дней.

Какой праздник 24 февраля 2021?     

Памятные даты 24 февраля, годовщины и события 

В 1466 году в Бельгии состоялась лотерея, которая считается первой в мире.

В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том своей поэмы Мертвые души.

В 1902 году  в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.

В 1918 году Эстония стала независимой страной.

В 1942 году Украина присоединилась к Европейской культурной конвенции.

24 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Кто родился 234февраля

24 февраля родились изобретатель Стив Джобс,  американский боксерФлойд Мэйвезер-младший

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   День Велеса

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В день, когда христиане почитают святого Власия Севастийского (Велеса), нельзя работать, чтобы не навлечь на свою семью беду. Поэтому люди отдыхали, ходили друг к другу в гости. Морозы на Велеса сильные, но они считаются последними.

Приметы на 23 февраля

Если сосульки длинные, то весна будет поздней.

Наступила оттепель, к потеплению в дальнейшем.

Если много снега на Велеса, весна в марте наступит.

Именинники: 

  •    Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий и Захар.

24 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Напомним,

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