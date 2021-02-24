24 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 февраля является 55 днем года, до конца года осталось 311 дней.
Какой праздник 24 февраля 2021?
- День флага Мексики.
Памятные даты 24 февраля, годовщины и события
В 1466 году в Бельгии состоялась лотерея, которая считается первой в мире.
В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том своей поэмы Мертвые души.
В 1902 году в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза.
В 1918 году Эстония стала независимой страной.
В 1942 году Украина присоединилась к Европейской культурной конвенции.
Кто родился 234февраля
24 февраля родились изобретатель Стив Джобс, американский боксерФлойд Мэйвезер-младший
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Велеса
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 23 февраля
Если сосульки длинные, то весна будет поздней.
Наступила оттепель, к потеплению в дальнейшем.
Если много снега на Велеса, весна в марте наступит.
Именинники:
- Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий и Захар.