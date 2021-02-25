25 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

25 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 февраля является 56 днем года, до конца года осталось 310 дней.

Какой праздник 25 февраля 2021?

Читайте также Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

Национальный день в Кувейте.

Памятные даты 25 февраля, годовщины и события

В 1573 году Иван Федоров открыл типографию во Львове.

В 1836 году американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45-го калибра.

В 1956 году в США курица снесла самое большое яйцо в истории, 454 г.

В 2007 году в эксплуатацию ввели небоскреб Парус в Киеве, его высота составила 136 метров.

Кто родился 25 февраля

25 февраля родились украинская телеведущая Ольга Фреймут, американская актриса Теа Леони.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Алексея

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 24 февраля

В этот день принято подавать на стол рыбу. На Алексея хозяева закаляли зерно, выносили его на мороз, потом заносили в теплое место. Это обещало дать хороший урожай.

Метель на Алексея предвещает холодную весну.

Мороз 25 февраля, к теплой и ранней весне.

Туманы 25 февраля символизируют дождливое лето.

Именинники:

Алексей, Евгений и Мария.

Напомним,