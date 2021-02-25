25 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
25 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

25 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 февраля является 56 днем года, до конца года осталось 310 дней.

Какой праздник 25 февраля 2021?      

Памятные даты 25 февраля, годовщины и события 

В 1573 году Иван Федоров открыл типографию во Львове.

В 1836 году американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45-го калибра.

В 1956 году в США курица снесла самое большое яйцо в истории, 454 г.

В 2007 году в эксплуатацию ввели небоскреб Парус в Киеве, его высота составила 136 метров.

Кто родился 25 февраля

25 февраля родились украинская телеведущая Ольга Фреймут, американская актриса Теа Леони.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   День Алексея

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день принято подавать на стол рыбу. На Алексея хозяева закаляли зерно, выносили его на мороз, потом заносили в теплое место. Это обещало дать хороший урожай.

Приметы на 24 февраля

Метель на Алексея предвещает холодную весну. 

Мороз 25 февраля, к теплой и ранней весне.

Туманы 25 февраля символизируют дождливое лето. 

Именинники: 

  •    Алексей, Евгений и Мария.

Напомним,

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