25 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 февраля является 56 днем года, до конца года осталось 310 дней.
Какой праздник 25 февраля 2021?
- Национальный день в Кувейте.
Памятные даты 25 февраля, годовщины и события
В 1573 году Иван Федоров открыл типографию во Львове.
В 1836 году американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45-го калибра.
В 1956 году в США курица снесла самое большое яйцо в истории, 454 г.
В 2007 году в эксплуатацию ввели небоскреб Парус в Киеве, его высота составила 136 метров.
Кто родился 25 февраля
25 февраля родились украинская телеведущая Ольга Фреймут, американская актриса Теа Леони.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Алексея
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 24 февраля
Метель на Алексея предвещает холодную весну.
Мороз 25 февраля, к теплой и ранней весне.
Туманы 25 февраля символизируют дождливое лето.
Именинники:
- Алексей, Евгений и Мария.