Короткие поздравления с Вербным воскресеньем 2021
25 апреля, ровно за неделю до Пасхи, украинцы отмечают Вербное воскресенье.
Короткие поздравления с Вербным воскресеньем для смс
С Вербным воскресеньем!
Теплоты, спасенья.
Пусть Господь благословит
И от всех невзгод хранит!
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Верба в дом — и беды прочь!
Счастье пусть, везение
Светлый праздник принесет.
С Вербным воскресеньем!
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С Вербным воскресеньем!
Пусть все плохое останется за спиной, пусть жизнь станет светлее и радостнее. Желаю здравствовать, любить и никогда не терять доброй надежды.
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Пусть в Вербный день добро и счастье
Пошлют вам божьи небеса,
Верба прогонит прочь все беды.
Здоровья, света и тепла!
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С Вербным воскресеньем поздравляю,
Крепкого здоровья всем желаю,
Радости, любви, благословения,
А в делах — удачи и везения!
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Поздравляю с Вербным Воскресеньем.
Желаю, чтобы веточки вербы тебя наполнили силами, здравием, любовью и надеждой, чтобы в твоей душе, словно «котики» распускались добрые мечты.
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С Вербным Воскресеньем всех поздравляю, всем любви, теплоты, заботливой половинки, счастливой спокойной жизни!
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и прозе
В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом!
***
Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нём.
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
***
Греют очень ласково
Солнышка лучи.
Воскресенье Вербное
В дом скорей впусти!
Праздник этот светлый
Ждали целый год.
Пусть здоровье, радость
Ангел принесет.
Вербы ветку нежную
В доме сохрани,
Загадай желания —
Сбудутся они!
***
Вербочка святая расцветает,
Светом праведным землю озаряет!
Вербное идет к нам воскресение,
Божие несет благословление!
С праздником святым я поздравляю
И от сердца искренне желаю,
Чтобы счастье вам Господь дарил,
От проблем и бед вас чтоб хранил!
***
С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь.
Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.
***
Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарует счастье, силы, покой и смирение духу. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.
Напомним.