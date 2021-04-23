Короткие поздравления с Вербным воскресеньем 2021

23 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Короткие поздравления с Вербным воскресеньем 2021
Поздравления с Вербным воскресеньем 2021 в стихах и прозе
pixabay.com

25 апреля, ровно за неделю до Пасхи, украинцы отмечают Вербное воскресенье.

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Не забудьте поздравить близких со светлым праздником!

Короткие поздравления с Вербным воскресеньем для смс

С Вербным воскресеньем! 
Теплоты, спасенья.
Пусть Господь благословит
И от всех невзгод хранит!

***

Верба в дом — и беды прочь!
Счастье пусть, везение
Светлый праздник принесет.
С Вербным воскресеньем!

***

С Вербным воскресеньем!

Пусть все плохое останется за спиной, пусть жизнь станет светлее и радостнее. Желаю здравствовать, любить и никогда не терять доброй надежды.

***

Пусть в Вербный день добро и счастье
Пошлют вам божьи небеса,
Верба прогонит прочь все беды.
Здоровья, света и тепла!

***

С Вербным воскресеньем поздравляю,
Крепкого здоровья всем желаю,
Радости, любви, благословения,
А в делах — удачи и везения!

***

Поздравляю с Вербным Воскресеньем.

Желаю, чтобы веточки вербы тебя наполнили силами, здравием, любовью и надеждой, чтобы в твоей душе, словно «котики» распускались добрые мечты.

***

С Вербным Воскресеньем всех поздравляю, всем любви, теплоты, заботливой половинки, счастливой спокойной жизни!

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и прозе

В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом!

***

Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нём.

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Береги любовь и радость,
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!

***

Греют очень ласково
Солнышка лучи.
Воскресенье Вербное
В дом скорей впусти!

Праздник этот светлый
Ждали целый год.
Пусть здоровье, радость
Ангел принесет.

Вербы ветку нежную
В доме сохрани,
Загадай желания —
Сбудутся они!

***

Вербочка святая расцветает,
Светом праведным землю озаряет!
Вербное идет к нам воскресение,
Божие несет благословление!

С праздником святым я поздравляю
И от сердца искренне желаю,
Чтобы счастье вам Господь дарил,
От проблем и бед вас чтоб хранил!

***

С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь.

Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

***

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С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы на осуществление задуманного.

Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарует счастье, силы, покой и смирение духу. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.

Напомним.

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