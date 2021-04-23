Короткие поздравления с Вербным воскресеньем 2021

Поздравления с Вербным воскресеньем 2021 в стихах и прозе

25 апреля, ровно за неделю до Пасхи, украинцы отмечают Вербное воскресенье.

Короткие поздравления с Вербным воскресеньем для смс

Не забудьте поздравить близких со светлым праздником!

С Вербным воскресеньем!

Теплоты, спасенья.

Пусть Господь благословит

И от всех невзгод хранит!

***

Верба в дом — и беды прочь!

Счастье пусть, везение

Светлый праздник принесет.

С Вербным воскресеньем!

***

С Вербным воскресеньем!

Пусть все плохое останется за спиной, пусть жизнь станет светлее и радостнее. Желаю здравствовать, любить и никогда не терять доброй надежды.

***

Пусть в Вербный день добро и счастье

Пошлют вам божьи небеса,

Верба прогонит прочь все беды.

Здоровья, света и тепла!

***

С Вербным воскресеньем поздравляю,

Крепкого здоровья всем желаю,

Радости, любви, благословения,

А в делах — удачи и везения!

***

Поздравляю с Вербным Воскресеньем.

Желаю, чтобы веточки вербы тебя наполнили силами, здравием, любовью и надеждой, чтобы в твоей душе, словно «котики» распускались добрые мечты.

***

С Вербным Воскресеньем всех поздравляю, всем любви, теплоты, заботливой половинки, счастливой спокойной жизни!

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах и прозе

В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом!

***

Вместе с Вербным воскресеньем

Счастье пусть приходит в дом,

Доброта и всепрощение

Чтоб всегда царили в нём.





Береги любовь и радость,Что сумеет праздник дать.Все печали вытесняя,Пусть снисходит благодать!

***

Греют очень ласково

Солнышка лучи.

Воскресенье Вербное

В дом скорей впусти!



Праздник этот светлый

Ждали целый год.

Пусть здоровье, радость

Ангел принесет.



Вербы ветку нежную

В доме сохрани,

Загадай желания —

Сбудутся они!

***

Вербочка святая расцветает,

Светом праведным землю озаряет!

Вербное идет к нам воскресение,

Божие несет благословление!



С праздником святым я поздравляю

И от сердца искренне желаю,

Чтобы счастье вам Господь дарил,

От проблем и бед вас чтоб хранил!

***

С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь.

Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

***

С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы на осуществление задуманного.

Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарует счастье, силы, покой и смирение духу. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.

Напомним.