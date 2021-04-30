Правила и запреты Великой субботы

30 апреля 2021 09:30 Алла Лысак
Правила и запреты Великой субботы
Великая суббота 2021: что категорически нельзя делать
pixabay.com

Рассказываем, как правильно провести Великую субботу накануне воскрешения Иисуса Христа.

Страстная неделя подходит к своему завершению, но впереди еще один очень важный день перед Пасхой, Великая суббота.

Читайте такжеВ МОЗ объяснили, как украинцы будут праздновать Пасху в условиях карантина
По общему правилу Страстную (Великую) субботу считают днем доброты, прощения и примирения. Если вы кого-то обидели, то в этот день можете попросить прощения. День хотя и радостный, но и немного грустный, ведь время чуда воскрешения еще не пришло. 

В Великую субботу завершается пост, который длился 48 дней.

Что нельзя делать в Великую субботу 

Великую субботу часто называют тихой, поскольку в этот день под запретом веселье, развлекательные мероприятия, громкая ругань.

Сквернословие считается большим грехом, поэтому рекомендуем тщательно следить за своей речью. 

Под запретом работа, которая не связана с приготовлениями к празднику.

Что нужно сделать в Великую субботу

Читайте такжеЧто можно и нельзя святить на Пасху 2021
В Великую субботу хозяйки собирают пасхальные корзинки, чтобы освятить их в храме. В этом году, напомним, освятить корзинки можно будет дистанционно, на что дали свое согласие даже священники. 

Символами возрождения жизни являются ветки молодых деревьев, ими можно украсить дом!

Не пропустите восхождение благодатного огня, настоящее чудо, которое происходит на Пасху в Иерусалиме в Храме Гроба Господнего.

Напомним,

Облако тегов

Пасха традиции праздники приметы праздник Пасха традиции Великдень

Материалы по теме

Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу
Праздники

Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу
Пошаговый рецепт львовского сырника: праздничный десерт от сушефа "Адской кухни"
Еда и рецепты

Пошаговый рецепт львовского сырника: праздничный десерт от сушефа "Адской кухни"
Лунный гороскоп на 30 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 30 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 30 апреля 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 30 апреля 2021 в Украине

Популярное на сайте

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой

Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK