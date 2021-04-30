Правила и запреты Великой субботы

Рассказываем, как правильно провести Великую субботу накануне воскрешения Иисуса Христа.

Страстная неделя подходит к своему завершению, но впереди еще один очень важный день перед Пасхой, Великая суббота.

По общему правилу Страстную (Великую) субботу считают днем доброты, прощения и примирения. Если вы кого-то обидели, то в этот день можете попросить прощения. День хотя и радостный, но и немного грустный, ведь время чуда воскрешения еще не пришло.

В Великую субботу завершается пост, который длился 48 дней.

Что нельзя делать в Великую субботу

Великую субботу часто называют тихой, поскольку в этот день под запретом веселье, развлекательные мероприятия, громкая ругань.

Сквернословие считается большим грехом, поэтому рекомендуем тщательно следить за своей речью.

Под запретом работа, которая не связана с приготовлениями к празднику.

Что нужно сделать в Великую субботу

В Великую субботу хозяйки собирают пасхальные корзинки, чтобы освятить их в храме. В этом году, напомним, освятить корзинки можно будет дистанционно, на что дали свое согласие даже священники.

Символами возрождения жизни являются ветки молодых деревьев, ими можно украсить дом!

Не пропустите восхождение благодатного огня, настоящее чудо, которое происходит на Пасху в Иерусалиме в Храме Гроба Господнего.

Напомним,