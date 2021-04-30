Правила и запреты Великой субботы
Рассказываем, как правильно провести Великую субботу накануне воскрешения Иисуса Христа.
Страстная неделя подходит к своему завершению, но впереди еще один очень важный день перед Пасхой, Великая суббота.
В Великую субботу завершается пост, который длился 48 дней.
Что нельзя делать в Великую субботу
Великую субботу часто называют тихой, поскольку в этот день под запретом веселье, развлекательные мероприятия, громкая ругань.
Сквернословие считается большим грехом, поэтому рекомендуем тщательно следить за своей речью.
Под запретом работа, которая не связана с приготовлениями к празднику.
Что нужно сделать в Великую субботу
Символами возрождения жизни являются ветки молодых деревьев, ими можно украсить дом!
Не пропустите восхождение благодатного огня, настоящее чудо, которое происходит на Пасху в Иерусалиме в Храме Гроба Господнего.
Напомним,