Церковный календарь на ноябрь 2021: важные для верующих даты Алла Лысак

Алла Лысак Lifestyle-редактор Все статьи автора...

Церковный календарь на ноябрь 2021: важные для православных верующих даты pixabay.com

Сразу несколько православных праздников отмечаются в ноябре 2021 года.