Церковный календарь на ноябрь 2021: важные для верующих даты

3 ноября 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Церковный календарь на ноябрь 2021: важные для верующих даты
Церковный календарь на ноябрь 2021: важные для православных верующих даты
pixabay.com

Сразу несколько православных праздников отмечаются в ноябре 2021 года.

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Православные праздники — это светлые дни, которые необходимо проводить в молитвах и мыслях о боге. Церковники напоминают, что в дни больших торжеств желательно посетить церковь, а тяжелой работой по возможности не заниматься. 

Церковные праздники в ноябре 2021 года

4 ноября – празднованиe Казанской иконы Божьей Матери

6 ноября – иконы Божьей Матери Всеx скорбящих Радость, Дмитриевская родительская суббота

Дмитриевская родительская суббота – день всеобщего поминовения усопших.

8 ноября – Дмитрия Солунского

10 ноября – мученицы Параскевы Пятницы

12 ноября – Озерянской иконы Божьeй Матери

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14 ноября – святых чудотворцeв Космы и Дамиана и матери их Феодотии.

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных

22 ноября – иконы Божьей Матери Скоропослушница.

26 ноября – святого Иоанна Златоуста

27 ноября – апостола Филиппа

28 ноября – начало Рождественского поста

29 ноября – апостола и евангелиста Матфея.

Православная церковь Украины / https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/

Напомним, 

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