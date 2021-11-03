Церковный календарь на ноябрь 2021: важные для верующих даты
Сразу несколько православных праздников отмечаются в ноябре 2021 года.
Церковные праздники в ноябре 2021 года
4 ноября – празднованиe Казанской иконы Божьей Матери
6 ноября – иконы Божьей Матери Всеx скорбящих Радость, Дмитриевская родительская суббота
Дмитриевская родительская суббота – день всеобщего поминовения усопших.
8 ноября – Дмитрия Солунского
10 ноября – мученицы Параскевы Пятницы
12 ноября – Озерянской иконы Божьeй Матери
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных
22 ноября – иконы Божьей Матери Скоропослушница.
26 ноября – святого Иоанна Златоуста
27 ноября – апостола Филиппа
28 ноября – начало Рождественского поста
29 ноября – апостола и евангелиста Матфея.
Напомним,