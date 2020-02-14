Dan Balan: Я за искренность во всех смыслах

13 февраля вышел свежий номер журнала Телескоп с Dan Balan на обложке.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

Скажем вам по секрету: ох мы и побегали, чтобы достать для вас этот эксклюзив! Наш герой — один из «небожителей» проекта «Голос країни», популярный на весь мир молдавский артист Дан Балан. «ТОП» полюбопытствовал у суперстар, как ему дается воспитание новых талантов, и, конечно же, узнал подробности его экранного романа с Тиной Кароль.

«Вы были на Дне святого Валентина? А где оно, это дно?» — поинтересовался «ТОП» у селебритис, перефразировав популярный мем. И получил исчерпывающие ответы, которые доказывают: ТАМ можно найти настоящую романтику и самые неожиданные сюрпризы!

Победительница 10-го сезона вокального шоу «Х-фактор» Элина Иващенко выступит во втором полуфинале национального отбора на «Евровидение». Увидеть юную вокалистку можно будет 15 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и UA:ПЕРШИЙ, а пообщаться с ней «ТОП» решил прямо сейчас. В искренней беседе Элина рассказала нам о своем номере на «Евровидении», о сложностях участия в талант-шоу и об отношениях с конкурентами.

Недавно стало известно, что отмеченная множеством наград комедийная мелодрама «Удивительная миссис Мейзел» продлена на 4-й сезон. За что же зрители так полюбили малобюджетный проект, снятый для интернет-платформы Amazon, разбираемся в рубрике «ТОП-Сериал».

После перерыва длиной в два года на Новый канал возвращается реалити «Від пацанки до панянки». Очередной сезон проекта, помогающего девушкам с искалеченными судьбами начать новую жизнь, стартует уже 17 февраля. И он не будет похож ни на один из предыдущих. Какие сюрпризы подготовила для зрителей команда реалити, рассказываем в новом номере журнала «Телескоп».

18 февраля популярной американской криминальной комедии «Девять ярдов» исполняется 20 лет. Споры касательно правильного названия фильма идут до сих пор. Длина 9 ярдов как мера сама по себе ничего и не значит. Так почему именно 9? Объясняем в рубрике «ТОП-Ретро».

Так был «Оскар» или нет? Смакуя подробности и поздравляя победителей премии 2020 года, «ТОП» расставил точки над «і» в некоторых исторических эпизодах, связывающих украинский кинематограф и главную кинонаграду мира.

Ровно 30 лет назад мир увидел программу, благодаря которой наши фото стали лучше, а какие-либо внешние недостатки — менее заметны. Как создавался великий Photoshop, знает «ТОП».

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Маленькие, лысые, со странноватой внешностью, зато живучие! Так коротко можно охарактеризовать забавное на вид животное, голого землекопа, продолжительность жизни которого достигает 28 лет. В чем секрет долголетия грызуна? «ТОП» знает ответ.

Долгое время грезите о крупной покупке, но в копилке по-прежнему пусто? Вознамерившись насобирать на машину, «ТОП» нашел несколько действенных лайфхаков, которые помогут экономить с умом.

Если низкая температура отлично продлевает срок годности продуктов, она примерно так же может подействовать и на вашу красоту. Криотерапия — такое название получило это направление в медицине и косметологии. Как холод влияет на наш организм, рассказывает наш редакционный доктор.

Хотя любовь и творит чудеса, кое-что изменить ей все же не под силу. В преддверии Дня всех влюбленных (14 февраля) «ТОП» выяснил, на какие черты характера партнера при всем желании повлиять не получится.

«Обычные праздничные застолья предполагают еду вкусную, разную… и в больших количествах. А вот в День влюбленных завтрак должен быть легким, красивым, а романтический ужин — изысканным, еще и при свечах».

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