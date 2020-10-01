1 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 октября является 275 днем года, до конца года остался 91 день.

Какой праздник 1 октября 2020?

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Международный день музыки (ООН),

Всемирный день вегетарианства.

Памятные даты 1 октября, годовщины и события

В 1661 году в Англии состоялись первые гонки на яхтах с участием королевского семейства.

В 1869 году в Вене выпустили первые почтовые открытки.

В 1949 году в Пекине провозгласили Китайскую Народную Республику.

В 1967 году советское телевидение начало регулярные цветные передачи.

1 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 1 октября

1 октября родились американский авиаконструктор Уильям Боинг, ирландский актер Ричард Харрис, британская киноактриса Джулия Эндрюс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Ирины (Арины)

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 1 октября

В этот день наши предки традиционно отправлялись на сбор шиповника, верили, что именно на Ирину плоды приобретали особенные лечебные свойства. Ягоды использовали для приготовления отваров, витаминных напитков.

Журавли летят в теплые края, на Покров будет холодно.

Погода на Арину показывает, какой будет погода на 1 апреля.

Если птицы не торопятся улетать, скорее всего, зима будет поздней.

Именинники: Ирина, Арина.

1 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,