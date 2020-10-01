1 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 октября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 октября является 275 днем года, до конца года остался 91 день.
Какой праздник 1 октября 2020?
- Международный день музыки (ООН),
- Всемирный день вегетарианства.
Памятные даты 1 октября, годовщины и события
В 1661 году в Англии состоялись первые гонки на яхтах с участием королевского семейства.
В 1869 году в Вене выпустили первые почтовые открытки.
В 1949 году в Пекине провозгласили Китайскую Народную Республику.
В 1967 году советское телевидение начало регулярные цветные передачи.
Кто родился 1 октября
1 октября родились американский авиаконструктор Уильям Боинг, ирландский актер Ричард Харрис, британская киноактриса Джулия Эндрюс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Ирины (Арины)
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 1 октября
Журавли летят в теплые края, на Покров будет холодно.
Погода на Арину показывает, какой будет погода на 1 апреля.
Если птицы не торопятся улетать, скорее всего, зима будет поздней.
Именинники: Ирина, Арина.
Напомним,