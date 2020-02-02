Геннадий Попенко: дважды отец! Эксклюзив "Теленедели"

Также ведущий признался в интервью Теленеделе: предложение будущей жене сделал немного раньше, чем планировал.

Вот такой подарок

Ведущий цикла документальных программ «Затерянный мир» (канал «2+2») Геннадий Попенко совсем недавно стал отцом во второй ра

Какой себе представляли свою семью раньше - сколько в ней видели детей?

Честно говоря, я ее себе вообще не представлял. Просто не мог осознать, что у мня могут быть дети, жена. Не чувствовал самой потребности в этом. Смотрел на другие семьи, на своих родителей и удивлялся: «Для чего это все?». А когда встретил Ирину, все пазлы сложились, ответ нашелся сам по себе.

Предложение будущей жене сделал немного раньше, чем планировал. Потому что в мои планы вмешались вишни, которые буйно расцвели. Я остановил мотоцикл, повел Ирину за руку под деревья, которые невероятно пахли, и начал нести какой-то бред: «Мы уже давно вместе…» - и тому подобное. (Смеется.) Хорошо, что кольцо всегда было со мной. Думаю, его появление о моих намерениях сказало больше, чем слова. А буквально через несколько недель, как раз в день рождения Ирины, мы узнали, что наша семья увеличивается. Вот такой подарок!

Когда узнали, что жена в положении, обрадовались или испугались?

Это была реакция, которая победила бы в международном конкурсе самых глупых реакций на новость о беременности. Когда я это услышал, естественно, затормозил на несколько секунд, а потом выдал шедевр: «Так, это ж детский садик нужно искать».

Помните, как проходила первая беременность?

Драйвово! На мотоцикле на пятом месяце объездили Крым. Останавливались в гостиницах, санаториях и в палатке, встречали рассветы и закаты. Нашли грязевые вулканы. На бывшей военной базе Ира плавала с дельфинами. Проехали (тоже на мотоцикле) по нескольким украинским мотофестивалям. На седьмом месяце беременности ныряли к черепахам, ходили в поход в леса Полтавской области - только вдвоем.

Мечтали о сыне или дочери?

Я не знал про плюсы-минусы и подводные камни любого варианта. Поэтому просто ожидал появления хорошего человечка и желал ему здоровья. Но жена так сильно хотела девочку, что, наверное, судьба решила сделать ей подарок. И подарок вышел для двоих - вижу, что Богданка хороший человек. (Улыбается.) А во время второй беременности жена была точно уверена, что теперь родится мальчик. «Я смотрю на мальчиковые вещи, коляску выбрала мужского цвета, есть хочется совсем другое», - так она объясняла. Я был на УЗИ, когда нам впервые сказали пол ребенка. Даже сделал фото - реакцию Иры после слов «У вас будет девочка». (Смеется.) В общем, не угадала она.

Признаюсь в любви в два раза чаще

К отцовству вы были готовы или все оказалось совсем не так, как себе представляли?

Эта роль была осознана и спланирована заранее, так что особых неожиданностей, честно говоря, мы не получили. Но было то, чего я и представить себе не мог. Например, что у нас родится настолько умный и красивый ребенок.

Какой период был самым сложным?

Когда Богдана еще не могла говорить и у нее были какие-то проблемы со здоровьем. Вот лежит перед тобой ребенок, плачет, видно, что ее сильно что-то беспокоит, а ты не знаешь, чем помочь. Это просто ужасно! Случалось, что и врачи не понимали ничего - приписывали лекарства, которые, как потом оказывалось, не лечили проблему, а усиливали ее. Ребенок же не мог объяснить, что с ним происходит, ты полагаешься на диагностику, а ее делают неправильно. Хотелось бы поскорее пройти этот период и со вторым ребенком.

Какие обязанности взяли на себя с появлением дочки?

Мне кажется, жена имеет врожденный талант в воспитании детей. Психологи должны ходить за ней с конспектами. Но я не расслаблялся и не старался сваливать все детские хлопоты на ее плечи. Быть мамой - очень тяжелый и утомительный труд. Так что иногда помогаю с уроками, отвожу и забираю Богдану в школу или на занятия - это мой минимум.

Насколько отцовство изменило вас и повлияло на уклад жизни?

У нас поменялось все! Кардинально. И дело не в забитых вещами полках в доме, не в дополнительных шкафах, игрушках на полу, а также в ванной, туалете и постели. Кардинально - значит мы изменили свое мышление, отношение к себе, к своему времени. Изменили приоритеты. Но многие вещи, которые любили, остались в нашей жизни. Точно так же, как и раньше, ездим на мотоцикле. Но теперь по очереди - то с женой, то с дочерью. Продолжаем путешествовать, просто снизили градус экстремальности поездок, так как ездим теперь вместе с ребенком. Ходим на различные мероприятия, но заранее предупреждаем, что будем с ребенком. Словом, делаем все то же, но стараемся в эти процессы вовлечь Богдану.

Стали как-то по-другому относиться к жене?

«О, жена моя, мать моих детей!» Вы об этом? (Смеется.) Если мы говорим о переменах в жизни, то это касается и отношения. Конечно, стремимся сохранить ту легкость, которая была раньше. Но теперь каждый из нас может пожертвовать своими личными интересами ради общих семейных нужд. И это не вызывает недовольства, а наоборот - является нормой. Ну и после рождения Богданы слова «я люблю тебя» говорю в два раза чаще.

Сестричка-коробочка

Как жена сообщила о том, что у вас снова пополнение в семье, - как-то по-особенному это преподнесла?

Честно говоря, мы оба от этой новости были в шоке. И снова узнали об этом в день рождения Иры! Интересно, что и в первый, и во второй разы я дарил жене по этому поводу двухколесный транспорт - сначала мотоцикл, потом велосипед. Теперь шутим, что, если захотим третьего ребенка, нужно будет дарить самокат. Кстати, дни рождения дочерей будут очень близко.

Между ними разница 8 лет. Так было запланировано - немного прийти в себя после рождения Богданы, дождаться, когда станет самостоятельной, и тогда задуматься о втором ребенке?

Сначала мы не были уверены во втором ребенке. Хотели отдать максимум времени и внимания Богдане. К тому же у меня возникали сомнения из-за жилищных условий: в нашей небольшой квартире было мало места для еще одного члена семьи. Но время шло, и мы все четче понимали, что хотим еще одного малыша. Еще и Богдана постоянно подбрасывала дрова в огонь. Точнее, картон. (Улыбается.) Перед Новым годом я принес домой елку, вынул ее из узкого картонного ящика, а дочь за пару минут нарисовала на ящике глаза, волосы, приклеила ручки и сказала, что теперь это ее младшая сестра. И еще долго не давала убрать коробку в гараж. Поэтому мы решили, что будем «выписывать» второго ребенка. А доставят его нам тогда, когда получится. И вот появляется возможность поменять жилье на более просторное. Затем день рождения жены, велосипед и… ну, дальше вы уже знаете. (Смеется.)

Какая первая мысль была, когда узнали, что снова станете папой?

Ну, где детский сад, я уже знаю. (Смеется.)

Теперь вы уже опытный родитель. Как готовились к родам? На курсы, например, ходили?

Как опытный отец, я начал искать роддом, где жене было бы комфортно. Это очень важно! И специалиста, с которым Ире будет спокойно. Считаю, что самые большие проблемы перед родами - психологические. Нужно сделать все так, чтобы беременная женщина была уверена в себе и счастлива.

Роды будут партнерскими?

Первые были партнерскими. Мы это даже не обсуждали - все априори было понятно. Мы же постоянно вместе! Схватки начались ночью, мы помчались в роддом. Но там родовая активность превратилась в пассивность. (Смеется.) Хотели даже возвращаться домой, но решили, что жена пока остается, а я поеду на работу. В тот день у меня были съемки в кино. Я договорился, что к полудню меня отпустят. Но съемки за городом, на улице зима, все в снегу - я бегаю по лесу в форме солдата Первой мировой войны. Как обычно, все задерживается, к 12-ти меня не отпускают, и тут звонок от жены - началось! Я сбрасываю одежду по пути к гримерному вагончику, заскакиваю в машину. 50 км по заснеженной трассе, и вот я в роддоме. Успел! Все действительно началось, но до окончания еще далеко. Начал помогать врачам, носил воду Ире, успокаивал... И в 16.05 в нашей истории произошел хэппи-энд. (Улыбается). В этот раз у меня тоже съемочные дни выпадают на период родов. А поскольку история подозрительно повторяется, я уже готов к новым гонкам. Роды тоже будут партнерскими. В палате есть место для пребывания членов семьи. В первый раз, кстати, мы об этом не подумали.

Вперед - по затерянным мирам

Что для вас самое сложное в первые месяцы и дни жизни малыша - бессонные ночи, шумная обстановка в доме?

Зная себя, уверен, что выдержу все это без проблем. Конечно, придется пожертвовать сном, и это существенная жертва. Но понимаю, насколько сложнее в этой ситуации Ире, и мне просто стыдно жаловаться. Вот кому будет по-настоящему трудно, так это Богдане. И домашнее задание нужно сделать, и выспаться перед новым учебным днем. Она поймет, что с сестренкой-коробочкой проблем значительно меньше.

Кстати, как Богдана восприняла новость о появлении малышки?

Мы сняли момент, когда сообщили ей об этом. И теперь его иногда просматриваем вместе. Богдана была в восторге и сразу начала обнимать и целовать мамин животик.

Не ревнует?

Ревность есть. Она еще ребенок, ей трудно делиться дорогой для нее родительской любовью. Когда перебираем вещи для Святы (имя для младшей уже есть), Богдана иногда вставляет замечания в стиле «у меня таких красивых вещей не было». Но, в конце концов, сестра - это ее индивидуальный заказ, а мы просто исполнители. (Смеется.).

Ваша устоявшаяся жизнь в очередной раз изменится. Что в ней больше всего не хотелось бы менять?

Ой, не знаю. Я вижу, что все изменения, которые приносит эта новость, работают на общее обновление нашей жизни. И это большой плюс. Мы бы, скорее всего, не решились на подобные перемены без столь весомого повода.

А как насчет путешествий? Или вы из тех родителей, которые с первого месяца жизни ребенка берут его с собой за океан?

Богдана начала путешествовать, когда ей было всего пару месяцев, - мы поехали на машине на Трускавецкий кинофестиваль. Ребенок прекрасно перенес поездку, и мы спокойно выдохнули. После этого совместные путешествия нас не пугают - хоть самолетами, хоть на авто или пешком.

Недавно с семьей побывали в двух экспедициях по следам проекта «Затерянный мир» - проехали по интересным местам Украины, о которых рассказывали в программе. Девушки на себе прочувствовали мистику дальних уголков страны. Им настолько понравились, что следующим летом договорились обязательно продолжить открывать для себя затерянный мир Украины. Но только при условии, если Святе тоже понравится путешествовать с первых месяцев. Машину, кстати, придется менять - вряд ли в старую влезем. Больше всего вещей будет у младшей дочери.

Мужской декрет? Это интересно!

Богдана смотрит выпуски «Затерянного мира» с вашим участием?

Иногда в проекте мы затрагиваем вещи, которые могут напугать и взрослых, что уж говорить о ребенке. Такие выпуски смотреть ей не разрешаем. А вот эпизоды про загадки природы или исторические факты ей нравятся. Но после каждой серии у нее столько вопросов... Особенно цепляет влияние человека на окружающую среду - это глобальная и важная тема, с которой нужно разобраться прямо сейчас, иначе очень скоро мусор накроет людей и превратит планету в пустыню. Причем произойдет все быстрее, чем мы себе представляем. Уверен, если мы приводим детей в этот мир, значит, обязаны сделать его лучше.

Как заинтересовать детей познавать мир?

Путешествовать. Вживую показывать то, о чем можно рассказать дома на диване. Блуждать в полуразрушенном замке, говорить о сокровищах и призраках. Но привидениями здесь могут быть хозяева сооружения. То есть мы говорим о реальных исторических персонах и конкретных исторических событиях. А увидев сундук с различными монетами, легко повернуть разговор в сторону географии, переселения народов, зарождения экономики.

Кто вам помогает с детьми? Или сами справляетесь?

Родители живут далеко от нас, но помогают нам настолько, насколько могут и насколько позволяет ситуация.

Сейчас все чаще в декрет уходят отцы. Как думаете, вы смогли бы?

А почему нет? Это был бы интересный опыт. Но сейчас семью содержу я. Жена занимается хозяйством, ребенком - самая сложная и важная работа, с которой в нужной мере не справится никакая няня, воспитатель или бабушка. Если из финансовых соображений смена ролей была бы выгодной, то я бы не возражал против мужского декрета - попробовал бы заменить маму на домашнем фронте.

Текст: Людмила Козаренко