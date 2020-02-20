Все о вашем сне и том, как можно его улучшить

20 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Все о вашем сне и том, как можно его улучшить
Все о вашем сне и том, как можно его улучшить
pixabay.com

Сон - неотъемлемая составляющая нашей жизни.

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Сегодня мы расскажем вам все, что стоит знать о сне и его качестве

Расстройства сна. Симптомы бессонницы: 

  • Частые проблемы с засыпанием. 
  • Вы просыпаетесь несколько раз за ночь.  
  • Ваш сон непродолжителен и тревожный. 
  • Вы чувствуете усталость даже после длительного сна и отдыха;
  • Вас посещают регулярные ночные кошмары. 
  • У вас проблемы с концентрацией.

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Помимо этого нарушить наш сон могут стрессы разной степени сложности, некомфортные условия для сна и гормональные перестройки. 

Привычки, которые улучшат ваш сон 

  • Следите за режимом сна.
  • Старайтесь засыпать и просыпаться в один день. 
  • Не нарушайте свой режим на выходных. 
  • Ложитесь спать только когда правда хотите спать. 
  • Создайте удобное место для сна (следует обеспечить тишину и уменьшить освещение, используйте удобную кровать, подушку и постель).
  • Проветрите спальную комнату перед сном и установите комфортный для вас температурный режим.

Напомним, 

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