Все о вашем сне и том, как можно его улучшить
20 февраля 2020 13:00
Все о вашем сне и том, как можно его улучшить
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Сон - неотъемлемая составляющая нашей жизни.
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Расстройства сна. Симптомы бессонницы:
- Частые проблемы с засыпанием.
- Вы просыпаетесь несколько раз за ночь.
- Ваш сон непродолжителен и тревожный.
- Вы чувствуете усталость даже после длительного сна и отдыха;
- Вас посещают регулярные ночные кошмары.
- У вас проблемы с концентрацией.
Привычки, которые улучшат ваш сон
- Следите за режимом сна.
- Старайтесь засыпать и просыпаться в один день.
- Не нарушайте свой режим на выходных.
- Ложитесь спать только когда правда хотите спать.
- Создайте удобное место для сна (следует обеспечить тишину и уменьшить освещение, используйте удобную кровать, подушку и постель).
- Проветрите спальную комнату перед сном и установите комфортный для вас температурный режим.
Напомним,