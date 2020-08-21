На дорогах Киева заметили необычный трехколесный болид (фото)

21 августа 2020 10:30 Алла Лысак
На дорогах Киева заметили необычный трехколесный болид (фото)
В Киеве заметили болид
pixabay.com

Polaris не остался незамеченным в столице Украины.

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В Украине появился третий трицикл Polaris, заметили его пользователи на дорогах столицы Украины (еще два болида ранее обнаружили в Киеве и Днепре).

Для нашей страны такой автомобиль является экзотикой, поэтому неизменно привлекает к себе внимание.

Болид разгоняется до 220 километров в час (до 100 километров разгоняется за 6 секунд), имеет мощность 175 лошадиных сил и двигатель 2,4 литра.

На дорогах Киева заметили необычный трехколесный болид (фото) /t.o.p.c.a.r.s_u.a

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Отметим, что производителем автомобиля является североамериканская компания с одноименным названием. До недавнего времени она занималась созданием мотоциклов, снегоходов и квадроциклов, а трехколесный Slingshot стал ее первым творением в сфере болидов. 

На дорогах Киева заметили необычный трехколесный болид (фото) /t.o.p.c.a.r.s_u.a

Напомним,

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