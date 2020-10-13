В Украине появится новый метод фиксации превышения скорости на дорогах

Если раньше скоростной режим контролировали только камеры на некоторых участках дороги, то до конца 2021 года украинские полицейские смогут фиксировать превышение скорости на любом отрезке.

По словам главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилла Хомякова, патрульные хотят использовать новые технологии, чтобы получать данные о средней скорости передвижения автомобиля на определенном участке.

Мы хотим до конца 2021 года полностью внедрить систему фиксации средней скорости по отрезку. Это важно, дает возможность контролировать скорость не только в местах установки камер видеонаблюдения.

Система будет работать в паре с камерами, если водитель сбросил скорость перед одной из них, но на отрезке ехал со скоростью, например, 100 км/ч, то вторая камера покажет нарушение скоростного режима, будет выписан штраф.

Однако камеры остаются актуальным средством мониторинга за водителями и сами по себе, Украина планирует продолжать их закупать и устанавливать на трассах и дорогах.

Вскоре перечень нарушений, которые будут фиксировать камеры, расширится, и будет включать в себя пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет светофора, передвижение по полосе общественного транспорта.

Напомним.