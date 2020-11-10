Штраф за грязные номера: в каких случаях придется заплатить, сумма

Штраф за грязные номера: в каких случаях придется заплатить, сумма взыскания

Украинским водителям придется выплатить штраф, если на номерных знаках не будет читаться хотя бы один символ.

Штраф за загрязненные номера составляет 170 грн.

В редакции украинских ПДД сказано, что водитель не имеет права управлять ТС с загрязненным номерным знаком. Если символы невозможно определить с расстояния 20 метров, полагается штраф за нарушение.

Если водителя поймают с той же проблемой в течении года, то штраф составит 255 гривен. В некоторых случаях полицейские могут обратиться в суд с целью присудить нарушителю выполнение общественных работ 30-40 часов с платным изъятием ТС.

Следите за чистотой своих номерных знаков, зимой это особенно актуально.

Напомним,