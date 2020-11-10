Штраф за грязные номера: в каких случаях придется заплатить, сумма
10 ноября 2020 10:30
Штраф за грязные номера: в каких случаях придется заплатить, сумма взыскания
pixabay.com
Украинским водителям придется выплатить штраф, если на номерных знаках не будет читаться хотя бы один символ.
водитель не имеет права управлять ТС с загрязненным номерным знаком. Если символы невозможно определить с расстояния 20 метров, полагается штраф за нарушение.
- Штраф за загрязненные номера составляет 170 грн.
Следите за чистотой своих номерных знаков, зимой это особенно актуально.
Напомним,