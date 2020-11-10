Штраф за грязные номера: в каких случаях придется заплатить, сумма

10 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
Штраф за грязные номера: в каких случаях придется заплатить, сумма
Штраф за грязные номера: в каких случаях придется заплатить, сумма взыскания
pixabay.com

Украинским водителям придется выплатить штраф, если на номерных знаках не будет читаться хотя бы один символ.

Читайте такжеВ Европе впервые продали больше электромобилей, чем авто с дизельными двигателями
В редакции украинских ПДД сказано, что водитель не имеет права управлять ТС с загрязненным номерным знаком. Если символы невозможно определить с расстояния 20 метров, полагается штраф за нарушение.

  • Штраф за загрязненные номера составляет 170 грн. 

Читайте такжеВ Украине могут подешеветь номерные знаки авто
Если водителя поймают с той же проблемой в течении года, то штраф составит 255 гривен. В некоторых случаях полицейские могут обратиться в суд с целью присудить нарушителю выполнение общественных работ 30-40 часов с платным изъятием ТС.

Следите за чистотой своих номерных знаков, зимой это особенно актуально.

Напомним,

Облако тегов

Украина автомобиль штраф водитель ПДД нарушение ПДД водители и штрафы

Материалы по теме

Жизнь на карантине - как заработать во времена коронакризиса?
Анонсы на ТВ

Жизнь на карантине - как заработать во времена коронакризиса?
Готовы ли ваши шины к зиме?
АвтоЛеди

Готовы ли ваши шины к зиме?
В Европе впервые продали больше электромобилей, чем авто с дизельными двигателями
АвтоЛеди

В Европе впервые продали больше электромобилей, чем авто с дизельными двигателями
Владелица Tesla поиздевалась над угонщиками авто, включив дистанционное управление
АвтоЛеди

Владелица Tesla поиздевалась над угонщиками авто, включив дистанционное управление

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK