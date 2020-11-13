В Украине изменили правила дорожного движения: какие появились нововведения

13 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
В Украине изменили правила дорожного движения: какие появились нововведения
В Украине изменили правила дорожного движения: какие появились нововведения
pixabay.com

В кабинете министров Украины приняли постановление, меняющее правила дорожного движения.

Больше прав велосипедистам

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Новая редакция ПДД разрешает велосипедистам двигаться по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Ставить дополнительные знаки не будут, использовать полосы можно по умолчанию.

С целью развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов проект предлагает разрешить движение велосипедистов полосой движения для маршрутных ТС.

Если пользуетесь такси 

И водители, и пассажиры такси должны использовать ремни безопасности. Исключение в законе сделано только для пассажиров или водителей с инвалидностью, которая делает невозможной использование ремня.

  • Обязаны использовать ремни и инструкторы в автошколах.

Изменится дорожный знак

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Знак, обозначающий конец дороги с усовершенствованным покрытием, теперь будет с горизонтальной дорогой и автомобилем. Надпись на нем поменяется и сократится до «изменения покрытия».

Напомним,

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