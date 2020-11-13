В Украине изменили правила дорожного движения: какие появились нововведения
В кабинете министров Украины приняли постановление, меняющее правила дорожного движения.
Больше прав велосипедистамПДД разрешает велосипедистам двигаться по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Ставить дополнительные знаки не будут, использовать полосы можно по умолчанию.
С целью развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов проект предлагает разрешить движение велосипедистов полосой движения для маршрутных ТС.
Если пользуетесь такси
И водители, и пассажиры такси должны использовать ремни безопасности. Исключение в законе сделано только для пассажиров или водителей с инвалидностью, которая делает невозможной использование ремня.
- Обязаны использовать ремни и инструкторы в автошколах.
Изменится дорожный знак
Напомним,