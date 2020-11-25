В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения: подробности

В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения

С сегодняшнего дня в Украине изменились ПДД для водителей, пассажиров и пешеходов.

Обо всех изменениях участникам движения рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Что изменилось для водителей и пассажиров

Инструкторы по вождению должны быть пристегнуты и вне населенного пункта.

Основное нововведение коснулось водителей и пассажиров такси, им теперь необходимо в обязательном порядке пристегиваться, если машина двигается в черте населенного пункта.

В машине должны быть ремни не только на передних сиденьях, но и на задних, а таксистам надлежит напоминать о них пассажирах.

Не пристегиваться могут только следующие категории:

Водители и пассажиры с инвалидностью, если это физиологически невозможно.

Какие изменения внесены для велосипедистов

Что изменилось для пешеходов

Велосипедистам теперь разрешается двигаться по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств в городах.

В темное время суток и в условиях плохой видимости пешеходы должны использовать светоотражающие элементы:

Ленту, наклейку, жилет или одежду с такими элементами.

Напомним,