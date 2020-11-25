В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения: подробности

25 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения: подробности
В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения
pixabay.com

С сегодняшнего дня в Украине изменились ПДД для водителей, пассажиров и пешеходов.

Обо всех изменениях участникам движения рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Что изменилось для водителей и пассажиров 

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Основное нововведение коснулось водителей и пассажиров такси, им теперь необходимо в обязательном порядке пристегиваться, если машина двигается в черте населенного пункта.

  • Инструкторы по вождению должны быть пристегнуты и вне населенного пункта.

В машине должны быть ремни не только на передних сиденьях, но и на задних, а таксистам надлежит напоминать о них пассажирах.

Не пристегиваться могут только следующие категории:

  • Водители и пассажиры с инвалидностью, если это физиологически невозможно.

Какие изменения внесены для велосипедистов

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Велосипедистам теперь разрешается двигаться по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств в городах.

Что изменилось для пешеходов

В темное время суток и в условиях плохой видимости пешеходы должны использовать светоотражающие элементы:

  • Ленту, наклейку, жилет или одежду с такими элементами.

Напомним,

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