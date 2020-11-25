В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения: подробности
С сегодняшнего дня в Украине изменились ПДД для водителей, пассажиров и пешеходов.
Обо всех изменениях участникам движения рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Что изменилось для водителей и пассажиров
- Инструкторы по вождению должны быть пристегнуты и вне населенного пункта.
В машине должны быть ремни не только на передних сиденьях, но и на задних, а таксистам надлежит напоминать о них пассажирах.
Не пристегиваться могут только следующие категории:
- Водители и пассажиры с инвалидностью, если это физиологически невозможно.
Какие изменения внесены для велосипедистов
Что изменилось для пешеходов
В темное время суток и в условиях плохой видимости пешеходы должны использовать светоотражающие элементы:
- Ленту, наклейку, жилет или одежду с такими элементами.
Напомним,