СМИ: Xiaomi выпустит линейку электромобилей
Фирма Xiaomi, которая специализируется на создании электроники, планирует производить под своим брендом электрокары.
Предварительно электромобили будут собираться на заводе компании Great Wall Motor Company Limited, находящейся в Баодине. Примечательно, что фирма является крупнейшим производителем машин в КНР.издания Business Insider сообщает, что Xiaomi давно задумывалась над расширением перечня производимых товаров, и если все случится, как запланировали в корпорации, то первый электромобиль компания сможет презентовать обществу уже в 2023 году.
При этом в Xiaomi от комментариев отказались, а в Great Wall подчеркнули, что подобное партнерство не обсуждали.
Напомним,