СМИ: Xiaomi выпустит линейку электромобилей

29 марта 2021 09:30 Алла Лысак
СМИ: Xiaomi выпустит линейку электромобилей
СМИ: Xiaomi выпустит линейку электромобилей
pixabay.com

Фирма Xiaomi, которая специализируется на создании электроники, планирует производить под своим брендом электрокары.

Предварительно электромобили будут собираться на заводе компании Great Wall Motor Company Limited, находящейся в Баодине. Примечательно, что фирма является крупнейшим производителем машин в КНР.

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Источник издания Business Insider сообщает, что Xiaomi давно задумывалась над расширением перечня производимых товаров, и если все случится, как запланировали в корпорации, то первый электромобиль компания сможет презентовать обществу уже в 2023 году. 

При этом в Xiaomi от комментариев отказались, а в Great Wall подчеркнули, что подобное партнерство не обсуждали.

Напомним,

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