Нужно ли водителю иметь при себе страховой полис

18 мая 2021 15:30 Алла Лысак
Нужно ли водителю иметь при себе страховой полис
Нужно ли водителю иметь при себе страховой полис в Украине
pixabay.com

Правила дорожного движения обязуют водителя иметь при себе страховой полис.

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В Украине официально разрешено пользоваться как бумажными, так и электронными полисами ОСАГО, а полицейский имеет право потребовать у водителя предъявление документа лишь в том случае, если имело место нарушения правил дорожного движения. 

В этом случае водителю достаточно иметь при себе смартфон, в котором будет содержаться документ.

Остановить водителя для проверки полиса полицейские в Украине не имеют права, поскольку информация о документах содержится в электронном реестре, к которому полиция имеет доступ. Однако если полис не оформлен, то за это предусмотрен штраф. 

Напомним,

 

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