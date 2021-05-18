Нужно ли водителю иметь при себе страховой полис

Нужно ли водителю иметь при себе страховой полис в Украине

Правила дорожного движения обязуют водителя иметь при себе страховой полис.

В Украине официально разрешено пользоваться как бумажными, так и электронными полисами ОСАГО, а полицейский имеет право потребовать у водителя предъявление документа лишь в том случае, если имело место нарушения правил дорожного движения.

В этом случае водителю достаточно иметь при себе смартфон, в котором будет содержаться документ.

Остановить водителя для проверки полиса полицейские в Украине не имеют права, поскольку информация о документах содержится в электронном реестре, к которому полиция имеет доступ. Однако если полис не оформлен, то за это предусмотрен штраф.

Напомним,