Нужно ли водителю иметь при себе страховой полис
Правила дорожного движения обязуют водителя иметь при себе страховой полис.
В этом случае водителю достаточно иметь при себе смартфон, в котором будет содержаться документ.
Остановить водителя для проверки полиса полицейские в Украине не имеют права, поскольку информация о документах содержится в электронном реестре, к которому полиция имеет доступ. Однако если полис не оформлен, то за это предусмотрен штраф.
Напомним,
- в Украине в 2021 году автомобили будут регистрировать иначе.
- В США невостребованные автомобили заполнили уже несколько стадионов.