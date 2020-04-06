Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция

Разбить ртутный градусник дело явно не из приятных. Но что же делать в таких случаях?

Пошаговая инструкция:

Сегодня мы расскажем детально о том, как вести себя с разбитым градусником и ртутью по всему полу. Может сказать главное правильно уже сейчас - паниковать точно не стоит.

1. Уберите с пола разбитый градусник.

Возьмите стеклянную банку с крышкой или любую другую герметичную ёмкость. Наберите в банку воду или раствор марганцовки и аккуратно сложите туда собранные с пола осколки градусника.

2. Убедитесь, что вы нашли все вещи, на которые попала ртуть

Если такие найдутся, соберите их в закрытый полиэтиленовый пакет. Эти вещи необходимо сразу же выбросить. Не испытывайте удачу и свое здоровье - эти вещи могут отправлять остальные. А так же негативно влиять на ваш организм.

3. Соберите крупные шарики ртути

Двигайтесь от углов комнаты к центру. Плотной бумагой, ватой, смоченной в растворе марганцовки, или кисточкой подталкивайте капли на лист бумаги формата А4. Затем смахивайте шарики в банку, где лежат осколки градусника. В качестве альтернативы попробуйте использовать скотч. Приклейте небольшой отрезок на пол, где есть ртуть, и отрывайте вместе с шариками. Затем содержимое отправляйте в банку.

4. Не забудьте о маленьких шариках

Они наиболее опасны, поскольку остаются незамеченными и могут долгое время отравлять ваш организм. Воспользуйтесь шприцем либо медицинской грушей, чтобы собрать остатки. Если мелких шариков много и процесс их поиска затягивается, каждые 15 минут делайте перерывЧто делать, если разбился ртутный градусник? и на несколько минут выходите на свежий воздух.

Напомним,