Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция

6 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция
Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция
pixabay.com

Разбить ртутный градусник дело явно не из приятных. Но что же делать в таких случаях?

Читайте такжеВолосы как из рекламы: 5 главных советов, как отрастить здоровые волосы
Сегодня мы расскажем детально о том, как вести себя с разбитым градусником и ртутью по всему полу. Может сказать главное правильно уже сейчас - паниковать точно не стоит. 

Пошаговая инструкция: 

1. Уберите с пола разбитый градусник. 

Возьмите стеклянную банку с крышкой или любую другую герметичную ёмкость. Наберите в банку воду или раствор марганцовки и аккуратно сложите туда собранные с пола осколки градусника.

2. Убедитесь, что вы нашли все вещи, на которые попала ртуть 

Читайте такжеПережить карантин и сохранить брак: 4 главных совета
Если такие найдутся, соберите их в закрытый полиэтиленовый пакет. Эти вещи необходимо сразу же выбросить. Не испытывайте удачу и свое здоровье - эти вещи могут отправлять остальные. А так же негативно влиять на ваш организм. 

3. Соберите крупные шарики ртути 

Двигайтесь от углов комнаты к центру. Плотной бумагой, ватой, смоченной в растворе марганцовки, или кисточкой подталкивайте капли на лист бумаги формата А4. Затем смахивайте шарики в банку, где лежат осколки градусника. В качестве альтернативы попробуйте использовать скотч. Приклейте небольшой отрезок на пол, где есть ртуть, и отрывайте вместе с шариками. Затем содержимое отправляйте в банку. 

4. Не забудьте о маленьких шариках 

Они наиболее опасны, поскольку остаются незамеченными и могут долгое время отравлять ваш организм. Воспользуйтесь шприцем либо медицинской грушей, чтобы собрать остатки. Если мелких шариков много и процесс их поиска затягивается, каждые 15 минут делайте перерывЧто делать, если разбился ртутный градусник? и на несколько минут выходите на свежий воздух. 

Напомним, 

 

Облако тегов

здоровье советы Полезные советы

Материалы по теме

Убираем пигментные пятна: ТОП-3 эффективных способа
ЗОЖ

Убираем пигментные пятна: ТОП-3 эффективных способа
Защита от Covid-19: 5 вещей, которые нужно купить просто сейчас
ЗОЖ

Защита от Covid-19: 5 вещей, которые нужно купить просто сейчас
Олег Панюта поделился опытом ухода за приусадебным участком весной
Полезные советы

Олег Панюта поделился опытом ухода за приусадебным участком веснойЭксклюзив
Правильный сон: 5 секретов, как правильно спать
ЗОЖ

Правильный сон: 5 секретов, как правильно спать

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK