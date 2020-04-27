Избавляемся от черных точек на носу: эффективные способы

Черные точки являются проблемой для многих девушек. Что же с этим делать? И можно ли вообще справиться с этой проблемой в домашних условиях?

Не выдавливайте их самостоятельно

Сегодня мы расскажем, как можно побороть черные комедоны на носу. Вам понадобятся только желание, немного упорства и знания, которыми мы сейчас поделимся.

Механическая чистка лица приводит только к еще большим повреждениям кожного покрова. Так же вы растягиваете поры, а это чревато еще большими проблемами для вашей кожи. Лучший способ - ультразвуковая чистка лица под присмотром косметолога. Еще одним плюсом ультразвуковой чистки считается то, что после нее ваше лицо не опухает. Делайте эту процедуру раз в 2-3 месяца — и забудете о черных точках.

Яблочный уксус

Патчи из аптек

Актриса Скарлетт Йоханссон считает, что покупные средства только ухудшают состояние кожи. Поэтому она массово призывает людей переходить на яблочный уксус. Его плюс заключается в натуральных компонентах. Помимо этого, он приводит в норму кислотно-щелочной баланс и удаляет отмершие частички.

Тут важным моментом является именно то, что они должны быть куплены именно в аптеке за приличную сумму денег, а не на сайте. Специальные пластыри (часто с добавлением угля) нужно точечно наклеить на нос. Затем удалите его вместе с загрязнениями. Хоть это и самый простой и быстрый способ, однако эффект, к сожалению, весьма кратковременный после них.

Используйте лифтинг-средства

С возрастом поры не только становятся глубже, но и приобретают овальную форму. Именно поэтому их становится куда сложнее со временем доставать из поры. Чтобы избежать такого эффекта, пользуйтесь антивозрастными лифтинг-средствами, которые и поры сузят, и контурам лица придадут четкость.

Напомним,