Что мешает вам похудеть: ТОП-4 важных нюанса

28 мая 2020 12:30 Антонина Старовойт
Что мешает вам похудеть: ТОП-4 важных нюанса
Что мешает вам похудеть: ТОП-4 важных нюанса
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Вы активно занимаетесь в спортзале, считаете КБЖУ, но вес стоит на месте? Возможно, вы не замечаете других проблем, которые вам мешают похудеть.

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Прежде всего, похудение у нас в голове. Все начинается с ментального здоровья, а уже потом этот вопрос касается и физического. Узнайте, что влияет на ваш вес, помимо фастфуда. 

Регулярное взвешивание 

Многие худеющие имеют неосторожную привычку регулярно становиться на весы в течение дня. Бросьте это занятие. Оно только пагубно влияет на вашу психику. Дело в том, что на протяжение дня ваш вес может меняться в ту или иную сторону. Однако это не значит, что вы набрали вес или похудели. Такое постоянное напряжение не только не поможет вам похудеть, но еще и способно развить депрессию. 

Недостижимые цели 

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Не стоит тешить себя напрасными мыслями, что вы сможете сбросить 5 килограммов за 2 дня. Обычно эти результаты невозможны. А вот ваша мнимая цель, что вам нужно это сделать может привести также к расстройствам пищевых привычек и кратковременной депрессии. 

Игнорирование воды

Иногда достаточно добавить в ваш рацион больше воды - и вес сдвинется с мертвой точки. Старайтесь выпивать до 1,5 литра воды. В летнее время эта норма может доходить до 2 литров. Если вы забываете об этом, cкачайте приложение, которое будет вам напоминать о том, что необходимо пополнить водный баланс. 

Обезжиренные продукты

Многие худеющие часто меняют обычные продукты на обезжиренные, полагая, что таким образом они сокращают количество калорий. И это действительно так, но в  обезжиренных продуктах часто можно встретить больше консервантов и сахара. Помните об этом и не бойтесь есть более жирные продукты. 

Напомним, 

 

 

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