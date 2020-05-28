Что мешает вам похудеть: ТОП-4 важных нюанса

Вы активно занимаетесь в спортзале, считаете КБЖУ, но вес стоит на месте? Возможно, вы не замечаете других проблем, которые вам мешают похудеть.

Регулярное взвешивание

Прежде всего, похудение у нас в голове. Все начинается с ментального здоровья , а уже потом этот вопрос касается и физического. Узнайте, что влияет на ваш вес, помимо фастфуда.

Многие худеющие имеют неосторожную привычку регулярно становиться на весы в течение дня. Бросьте это занятие. Оно только пагубно влияет на вашу психику. Дело в том, что на протяжение дня ваш вес может меняться в ту или иную сторону. Однако это не значит, что вы набрали вес или похудели. Такое постоянное напряжение не только не поможет вам похудеть, но еще и способно развить депрессию.

Недостижимые цели

Игнорирование воды

Не стоит тешить себя напрасными мыслями, что вы сможете сбросить 5 килограммов за 2 дня. Обычно эти результаты невозможны. А вот ваша мнимая цель, что вам нужно это сделать может привести также к расстройствам пищевых привычек и кратковременной депрессии.

Иногда достаточно добавить в ваш рацион больше воды - и вес сдвинется с мертвой точки. Старайтесь выпивать до 1,5 литра воды. В летнее время эта норма может доходить до 2 литров. Если вы забываете об этом, cкачайте приложение, которое будет вам напоминать о том, что необходимо пополнить водный баланс.

Обезжиренные продукты

Многие худеющие часто меняют обычные продукты на обезжиренные, полагая, что таким образом они сокращают количество калорий. И это действительно так, но в обезжиренных продуктах часто можно встретить больше консервантов и сахара. Помните об этом и не бойтесь есть более жирные продукты.

Напомним,