Как избавиться от зеленки с ткани: ТОП-4 народных средства
Время от времени каждая из нас попадет в ситуацию, когда на красивую вещь посаживается яркое пятно от зеленки.
Медицинский спирт и лимонный сок
Если вы запачкали хлопковую или льняную ткань, обязательно сделайте раствор из спирта и лимонного сока в одинаковых пропорциях. Аккуратно намажьте им ваше изделие при помощи пульверизатора. Немного потрите ткань, а после исчезновения пятна простирайте вещь в машинке стиральной.
Сода и уксус
Нашатырь
Нашатырь отлично справится даже с шелковыми изделиями. Важно нанести раствор на грязный участок и подождать, пока он полностью не высохнет. Затем застирайте пятно при помощи мыла. Если после одной стирке ваше клякса не пропала, обязательно повторите процедуру повторно.
Сода и лимонный сок
Возьмите пищевую соду и перемешайте ее с обычной водой. Затем намочите пятно и натрите его содой. Сверху на пятно капните пару капель сока лимона. Это поможет создать реакцию. Подождите, пока сода будет пениться. Спустя пару минут смойте смесь с ткани при помощи детского мыла. После этого постирайте вещь при помощи детского порошка и тщательно ополосните.
Напомним,