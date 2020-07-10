Как избавиться от зеленки с ткани: ТОП-4 народных средства

10 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как избавиться от зеленки с ткани: ТОП-4 народных средства
Как избавиться от зеленки с ткани: ТОП-4 народных средства
pixabay.com

Время от времени каждая из нас попадет в ситуацию, когда на красивую вещь посаживается яркое пятно от зеленки.

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Однако, это не повод готовить ей место в мусорном ведре. Вещь еще можно реанимировать. Достаточно просто приложить к этому немного усилий и воспользоваться подручными народными средствами

Медицинский спирт и лимонный сок 

Если вы запачкали хлопковую или льняную ткань, обязательно сделайте раствор из спирта и лимонного сока в одинаковых пропорциях. Аккуратно намажьте им ваше изделие при помощи пульверизатора. Немного потрите ткань, а после исчезновения пятна простирайте вещь в машинке стиральной. 

Сода и уксус 

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Классическое сочетание на все случаи жизни. Оно поможет вам убрать пятно даже с белой одежды. Для этого вам нужно намочить ткань, посыпать ее содой и налить  немного уксуса на порошок. Оставьте замоченную вещь на несколько минут до тех пор, пока реакция не образует пену. Затем уберите остатки при помощи мягкой щетки либо губки.  

Нашатырь 

Нашатырь отлично справится даже с шелковыми изделиями. Важно нанести раствор на грязный участок и подождать, пока он полностью не высохнет. Затем застирайте пятно при помощи мыла. Если после одной стирке ваше клякса не пропала, обязательно повторите процедуру повторно.

 

Сода и лимонный сок

Возьмите пищевую соду и перемешайте ее с обычной водой. Затем намочите пятно и натрите его содой. Сверху на пятно капните пару капель сока лимона. Это поможет создать реакцию. Подождите, пока сода будет пениться. Спустя пару минут смойте смесь с ткани при помощи детского мыла. После этого постирайте вещь при помощи детского порошка и тщательно ополосните.

Напомним, 

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