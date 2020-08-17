ТОП-5 способов быстро вставить нитку в иголку
Часто мучаетесь из-за того, что не можете попасть ниткой в иголку?
Трение
Поместите нитку в ладонь. Потрите ей ушко никто. У вас должна образоваться петля, которая сама будет попадать в ушко. Ваша задача - зацепить их.
Проволока
Свечка
Предлагаем воспользоваться еще одним простым лайфхаком. Возьмите свечку любого размера. Потрите об нее нить и отрежьте в месте, где она уже просмолилась об свечку. Благодаря этому край сможет с легкостью попасть в любое ушко.
Вода
Этот старый и проверенный метод тоже сохранит ваши нервы в спокойном состоянии. Намочите край нитки при помощи воды либо просто обслюнявьте. Благодаря этому нитка станет более податливой и без трудностей попадет в ушко иголки.
Мыло
Этот способ также похож на лайфхак со свечкой. Как альтернативу вы можете взять обычное мыло. Затем потрите ее о мыло. Краешек изделия будет тверже, а значит, и попасть в ушко станет проще.
Напомним,