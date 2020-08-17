ТОП-5 способов быстро вставить нитку в иголку

Часто мучаетесь из-за того, что не можете попасть ниткой в иголку?

Трение

Эту проблему более, чем реально решить. При этом вам понадобятся обычные подручные средства , которые легко найти в каждой квартире.

Поместите нитку в ладонь. Потрите ей ушко никто. У вас должна образоваться петля, которая сама будет попадать в ушко. Ваша задача - зацепить их.

Проволока

Свечка

Проволока также может упростить вам процесс попадания иглы в нитку. Сделайте из проволоки петлю, затем вставьте ее в ушко игры. Далее проденьте нить и вытащите проволоку. Лайфхакер выполнен.

Предлагаем воспользоваться еще одним простым лайфхаком. Возьмите свечку любого размера. Потрите об нее нить и отрежьте в месте, где она уже просмолилась об свечку. Благодаря этому край сможет с легкостью попасть в любое ушко.

Вода

Этот старый и проверенный метод тоже сохранит ваши нервы в спокойном состоянии. Намочите край нитки при помощи воды либо просто обслюнявьте. Благодаря этому нитка станет более податливой и без трудностей попадет в ушко иголки.

Мыло

Этот способ также похож на лайфхак со свечкой. Как альтернативу вы можете взять обычное мыло. Затем потрите ее о мыло. Краешек изделия будет тверже, а значит, и попасть в ушко станет проще.

Напомним,