ТОП-5 способов быстро вставить нитку в иголку

17 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 способов быстро вставить нитку в иголку
ТОП-5 способов быстро вставить нитку в иголку
pixabay.com

Часто мучаетесь из-за того, что не можете попасть ниткой в иголку?

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Эту проблему более, чем реально решить. При этом вам понадобятся обычные подручные средства, которые легко найти в каждой квартире. 

Трение

Поместите нитку в ладонь. Потрите ей ушко никто. У вас должна образоваться петля, которая сама будет попадать в ушко. Ваша задача - зацепить их. 

Проволока

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Проволока также может упростить вам процесс попадания иглы в нитку. Сделайте из проволоки петлю, затем вставьте ее в ушко игры. Далее проденьте нить и вытащите проволоку. Лайфхакер выполнен. 

Свечка

Предлагаем воспользоваться еще одним простым лайфхаком. Возьмите свечку любого размера. Потрите об нее нить и отрежьте в месте, где она уже просмолилась об свечку. Благодаря этому край сможет с легкостью попасть в любое ушко. 

Вода

Этот старый и проверенный метод тоже сохранит ваши нервы в спокойном состоянии. Намочите край нитки при помощи воды либо просто обслюнявьте. Благодаря этому нитка станет более податливой и без трудностей попадет в ушко иголки. 

Мыло

Этот способ также похож на лайфхак со свечкой. Как альтернативу вы можете взять обычное мыло. Затем потрите ее о мыло. Краешек изделия будет тверже, а значит, и попасть в ушко станет проще. 

Напомним, 

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