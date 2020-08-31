Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: ТОП-3 совета

31 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: ТОП-3 совета
Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: ТОП-3 совета
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Запах из холодильника нередко может подпортить вам не только настроение, но и поспособствовать курьезным ситуациям.

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Чтобы избавиться от неловкостей, советуем вам оперативно решить эту проблему. К счастью, сделать это весьма легко. А ингредиенты можно найти в любом доме. 

Лимон

Для того, чтобы убрать вонь их холодильника, обязательно возьмите на вооружение лимон. Фрукт нужно разрезать на две половинки и оставить внутри холодильника. Благодаря ему запах уйдет. Важно: фрукт должен храниться в камере до четырех дней. 

Сахар и соль

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Тандем соли и сахара отлично влияет на ситуацию с запахом в холодильнике. Эти два продукта являются хорошими впитывателями запахов. Чтобы избавиться от неприятных запахов, вам следует насыпать горку соли и сахара в пропорции 1:1 на тарелку и поставить их на полочку холодильника.

Яблоко 

Также альтернативой яблоку может быть картофель. Этот фрукт и овощ имеют функцию фильтра, который чистит воздух вокруг. Менять разрезанное яблоко в холодильнике нужно раз в 3 дня. 

Напомним, 

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