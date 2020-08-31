Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: ТОП-3 совета
Запах из холодильника нередко может подпортить вам не только настроение, но и поспособствовать курьезным ситуациям.
Лимон
Для того, чтобы убрать вонь их холодильника, обязательно возьмите на вооружение лимон. Фрукт нужно разрезать на две половинки и оставить внутри холодильника. Благодаря ему запах уйдет. Важно: фрукт должен храниться в камере до четырех дней.
Сахар и соль
Яблоко
Также альтернативой яблоку может быть картофель. Этот фрукт и овощ имеют функцию фильтра, который чистит воздух вокруг. Менять разрезанное яблоко в холодильнике нужно раз в 3 дня.
Напомним,