Как выбрать безопасное полотенце для пасхальной корзины и проверить его качество
Пасхальные рушники с яркой вышивкой или разрисованные насыщенными красками. Каких только не увидишь перед Пасхой. Но безопасно ли такое многообразие цветов на рушниках, которые контактируют с едой в корзинках?
Такие ткани могут стать причиной отравления. Еще более вероятно, что будет аллергическая реакция, ведь ее может спровоцировать даже мизерное количество краски, – предостерегает семейный врач Михаил Соколовский.
Эксперты советуют покупать полотенца с маркировкой ГОСТ, без резкого химического запаха и со стойкими красками. Последний пункт легко проверить бабушкиным методом – белым платком. Его следует смочить в воде, приложить к разрисованной части полотенца и потереть в течение нескольких секунд. Если краска качественная, то платок останется белым, а если нет – то будьте уверены, что такой пасхальный атрибут разрисует вам и яйца, и пасху, и все, что положили в корзину! А еще, именно такая краска – самое опасное, что может быть на пасхальных полотенцах. Ведь часто производители экономят и используют даже фасадную краску, чтобы снизить себестоимость изделия.
Эксперт рассказала, как проверить качество полотенец, чтобы обезопасить пасхальную корзину.
Если вы выбираете окрашенный рушник, следует его постирать, если краска не качественная – лишний краситель выстирается. Для любого полотенца тоже подойдет проверка на качество материала. Для этого следует поджечь кончик рушника. Ведь если свеча упадет на ткань, а та окажется синтетической – начнет плавиться и выделять неприятный запах, – отметила химик Алла Ищенко.
А вот качественный рушник сможет служить вам не один год, к тому же, не придется соскребать расплавленный пластик с паски.
Напомним,