Как выбрать безопасное полотенце для пасхальной корзины и проверить его качество

27 апреля 2021 18:10 Юлия Туренко
Как выбрать безопасное полотенце для пасхальной корзины и проверить его качество
Как выбрать безопасное полотенце для пасхальной корзины и проверить его качество
pixabay.com

Пасхальные рушники с яркой вышивкой или разрисованные насыщенными красками. Каких только не увидишь перед Пасхой. Но безопасно ли такое многообразие цветов на рушниках, которые контактируют с едой в корзинках?

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В магазинах происходит настоящий бум продаж пасхальных рушников, не меньше предложений и в интернете. Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич узнали, безопасны ли разноцветные рушники, из чего их изготавливают и какой лучше выбрать на Пасху.

Такие ткани могут стать причиной отравления. Еще более вероятно, что будет аллергическая реакция, ведь ее может спровоцировать даже мизерное количество краски, – предостерегает семейный врач Михаил Соколовский.

Эксперты советуют покупать полотенца с маркировкой ГОСТ, без резкого химического запаха и со стойкими красками. Последний пункт легко проверить бабушкиным методом – белым платком. Его следует смочить в воде, приложить к разрисованной части полотенца и потереть в течение нескольких секунд. Если краска качественная, то платок останется белым, а если нет – то будьте уверены, что такой пасхальный атрибут разрисует вам и яйца, и пасху, и все, что положили в корзину! А еще, именно такая краска – самое опасное, что может быть на пасхальных полотенцах. Ведь часто производители экономят и используют даже фасадную краску, чтобы снизить себестоимость изделия.

Как выбрать безопасное полотенце для пасхальной корзины и проверить его качество / pixabay.com

Эксперт рассказала, как проверить качество полотенец, чтобы обезопасить пасхальную корзину.

Если вы выбираете окрашенный рушник, следует его постирать, если краска не качественная – лишний краситель выстирается. Для любого полотенца тоже подойдет проверка на качество материала. Для этого следует поджечь кончик рушника. Ведь если свеча упадет на ткань, а та окажется синтетической – начнет плавиться и выделять неприятный запах, – отметила химик Алла Ищенко.

А вот качественный рушник сможет служить вам не один год, к тому же, не придется соскребать расплавленный пластик с паски.

Напомним,

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